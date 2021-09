Gaethje réaffirme ses doutes sur Oliveira en tant que champion : “Il a battu Ferguson après que je lui ai fait subir 25 minutes d’enfer”

Justin Gaethje couronné champion par intérim des poids légers de l’UFC | Image : ./.

Ni les neuf victoires consécutives ni la ceinture Lightweight. Rien ne semble convaincre Justin Gaethje de la position actuelle de Charles Oliveira.

Gaethje, numéro deux au classement des 155 livres, fera son retour dans l’Octogone après plus d’un an pour affronter l’ancien champion de Bellator, Michael Chandler, dans l’un des duels les plus attrayants qui composent la carte principale de la UFC 268, qui aura lieu au Madison Square Garden.

Avis

Dans une récente apparition sur le podcast officiel de la UFC, Non filtré, Gaethje a expliqué pourquoi Oliveira ne le convainc toujours pas en tant que monarque absolu de la division.

“Oliveira ne me convainc toujours pas tout à fait, et c’est pour cela qu’ils me jettent beaucoup de merde”, a déclaré l’ancien champion par intérim (via MMA Fighting). «Il a remporté huit victoires d’affilée, mais à la fin de la journée, Ferguson était la meilleure victoire de sa séquence, et c’était après que je lui ai fait subir 25 minutes d’enfer. Et ce n’est pas que j’ai brisé Ferguson, car il n’y a aucun moyen de le faire. C’est un sujet spécial, mais il y a une manière spécifique de le combattre, et j’ai montré comment le faire. Donc, cette victoire n’était pas aussi grande que la mienne, quand il était sur une séquence de douze victoires consécutives. Après, ce n’est plus si bien, et c’est ce que je pense.

Avec le retrait de Khabib Nurmagomedov et Dustin Poirier, le numéro un incontesté, privilégiant le combat de la trilogie avec Conor McGregor, Oliveira a contesté la ceinture de division vacante contre Chandler et, après un premier tour défavorable au cours duquel il était à quelques secondes de la fin, a pu terminer l’ancienne figure de Bellator par le biais du TKO pour remporter le titre.

À en juger par cette performance, Gaethje pense qu’Oliviera a une mentalité fragile et que cela viendra au premier plan lorsqu’il défendra sa ceinture contre Poirier dans le UFC 269.

Je suis dans une excellente position. Je n’ai pas à gagner huit combats d’affilée. Je n’ai qu’à en gagner un. Donc s’il gagne, j’aimerais que nous nous battions, car cela montrera ce que je dis. Il se rend. Il l’a prouvé dans le combat avec Chandler. À la fin du premier tour, il avait l’air de ne pas vouloir être là. Il n’aime pas être là quand (les choses) deviennent laides. C’est mon avis. Et Poirier va le tabasser.

Vous pouvez me trouver sur Twitter comme @JulioFernandoN.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité