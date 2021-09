Gaethje regrette que sa division soit devenue “la risée de l’UFC”

Justin Gaethje estime que la division des poids légers de l’UFC a perdu sa légitimité après le départ à la retraite de Khabib Nurmagomedov.

Gaethje n’était pas satisfait de la décision de l’UFC quant à savoir qui contesterait le titre vacant. Lorsque Dustin Poirier a exclu de contester le titre, optant pour un combat de millionnaire, le promoteur a choisi Michael Chandler pour affronter Charles Oliveira à la recherche de la ceinture.

Gaethje explique que son agacement vient d’être classé au-dessus d’Oliveira et de Chandler.

«Quand vous avez Charles Oliveira et Michael Chandler qui se battent pour le titre des meilleurs, alors que ces deux-là n’étaient même pas les deux meilleurs à se battre pour le titre. C’était Poirier et moi, qui aurions dû se battre pour la ceinture, nous étions #1 et #2. C’est ce qui aurait dû arriver.”

Justin prétend qu’il n’a aucun problème personnel avec Chandler, mais admet ressentir une motivation supplémentaire pour s’occuper de lui.

«Je ne déteste pas le gars, je pense qu’il est un accro à l’attention, c’est sûr. Mais ce n’est pas grave, c’est une bonne affaire. Il n’est pas mauvais pour rechercher l’attention. Je ne le connais pas, donc je ne l’aime pas. C’est mon ennemi et il essaie de prendre tout ce que je suis. Il va essayer de me tuer le 6 novembre, et c’est ce à quoi je me prépare. J’adore jouer devant les fans, je suis un show off. C’est là le plus grand facteur de motivation. Gagner et battre Michael Chandler, je ne veux pas perdre contre ce gars, c’est sûr. Et se battre devant les fans, tout ça ensemble me préparera pour le 6 novembre. “