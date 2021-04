Gaetz dit aux partisans de Trump qu’il est un champion des femmes, se moque des “ frottis ” ⋆ .

Le même jour, le comité d’éthique de la Chambre des États-Unis a annoncé qu’il enquêtait sur sa conduite, le représentant américain Matt Gaetz s’est adressé à une conférence de féroces partisans à la station Trump National Doral, jurant qu’il lutterait contre les allégations à son encontre, qui, selon lui, faisaient partie d’un Campagne de dénigrement de «l’état profond» pour le faire taire.

«Les calomnies contre moi vont des distorsions de ma vie personnelle, aux théories du complot sauvage – et je veux dire, sauvage -», a déclaré le député de 38 ans du nord-ouest de la Floride. «Je ne serai pas intimidé par un média menteur et je ne serai pas extorqué par un ancien DOJ [Department of Justice] officiel et les escrocs avec lesquels il travaille. La vérité prévaudra. »

Le discours de Gaetz vendredi soir au «Save America Summit», qui fait partie d’une conférence de quatre jours avec une liste d’orateurs de droite discutant de sujets tels que «l’intégrité électorale», a été l’une de ses premières apparitions publiques depuis que le New York Times a rapporté une semaine Il y a quelques années, Gaetz faisait l’objet d’une enquête du FBI sur une relation sexuelle présumée avec une jeune fille de 17 ans, en échange de paiements. Gaetz s’est mêlé à l’enquête fédérale, ont déclaré des sources au Times, dans le cadre d’une enquête sur l’ancien percepteur des impôts du comté de Seminole, Joel Greenberg, qui a été inculpé l’année dernière pour une série d’accusations fédérales, notamment le trafic sexuel d’un mineur et le vol d’identité.

Gaetz, qui n’a pas été inculpé d’un crime, a précédemment reconnu qu’une enquête était en cours, mais a nié à plusieurs reprises les allégations et affirmé qu’elles faisaient partie d’un stratagème d’extorsion contre sa famille par un ancien fonctionnaire du ministère de la Justice.

«Je suis fait pour la bataille, et je ne vais nulle part», a ajouté Gaetz, qui est un tueur de feu conservateur bien connu et un proche allié de l’ancien président Donald Trump.

Le représentant américain Matt Gaetz et son fiancé Ginger Luckey arrivent au «Save America Summit» au Trump National Doral Resort à Doral le vendredi 9 avril 2021.

L’événement a été organisé par Women for America First, le même groupe qui a organisé le désormais tristement célèbre «Save America Rally» à Washington le 6 janvier. Ce rassemblement a précédé la marche sur le Capitole des États-Unis qui s’est terminée par la mort de cinq personnes, blessées. à beaucoup d’autres et a vu des centaines de personnes pénétrer dans le bâtiment pendant que le Congrès était en session. Parmi les problèmes que le groupe avance, il y a l’affirmation sans fondement selon laquelle il y a eu une fraude électorale généralisée et d’autres irrégularités pendant les élections de 2020 qui ont conduit à un «vol» élaboré.

Une championne autoproclamée des femmes

Au cours d’un discours de 15 minutes, Gaetz a fait référence au soutien qu’il a reçu d’amis, d’étrangers et d’alliés politiques, dont Trump et les représentants républicains. Marjorie Taylor Greene et Jim Jordan. Il s’est décrit comme un champion des femmes, parlant longuement de plusieurs femmes qu’il a embauchées et qui sont devenues une partie essentielle de son temps au Congrès – même lorsque d’autres lui ont dit qu’il ne faisait pas la bonne chose.

«C’est comme ça que j’ai été élevé», a déclaré Gaetz. «J’ai vu le potentiel débloqué avec tant de femmes brillantes et patriotiques avec lesquelles j’ai eu la chance de travailler.»

De nombreux participants à l’événement de vendredi ont déclaré qu’ils ne croyaient pas que les allégations contre Gaetz étaient vraies, soit parce qu’ils ne font pas confiance aux histoires, soit parce qu’ils «savent juste» et pensent qu’ils font partie d’un modèle visant à faire taire les alliés de Trump et d’autres voix conservatrices au Congrès. Monika Page, une participante du Colorado âgée de 72 ans, a déclaré au Miami Herald que les nouvelles lui rappelaient les allégations d’agression sexuelle qui ont fait surface avant la confirmation du juge de la Cour suprême Brett Kavanaugh.

«Je ne crois pas de quoi il a été accusé. Je pense que c’est juste pour le discréditer, pour essayer de le faire taire, ce qui ne fonctionnera pas », a déclaré Page. «Je suis totalement derrière Matt, je le soutiens.»

Enquête du Congrès

Pendant ce temps, l’enquête annoncée par le comité d’éthique, qui est dirigée par le représentant démocrate de Broward Ted Deutch, n’a compétence que sur les membres en exercice du Congrès, et le comité peut reporter son enquête au ministère de la Justice si une activité criminelle est soupçonnée.

«Le Comité est au courant d’allégations publiques selon lesquelles le Représentant Matt Gaetz aurait commis des inconduites sexuelles et / ou une consommation de drogues illicites, partagé des images ou des vidéos inappropriées sur le sol de la Chambre, utilisé à mauvais escient les dossiers d’identification de l’État, converti les fonds de la campagne à un usage personnel et / ou a accepté un pot-de-vin, une gratification inappropriée ou un cadeau non autorisé, en violation du règlement intérieur, des lois ou d’autres normes de conduite », a écrit le comité dans un communiqué rendu public vendredi après-midi. «Le Comité… a ouvert une enquête et recueillera des informations supplémentaires concernant les allégations.»

Le représentant américain Matt Gaetz accueille les participants après avoir pris la parole lors du «Save America Summit» au Trump National Doral Resort à Doral, en Floride, le vendredi 9 avril 2021.

Si Gaetz démissionne ou est démis de ses fonctions, le comité d’éthique n’a plus la capacité d’enquêter sur sa conduite. Le comité fonctionne généralement lentement et ne divulgue pas les détails d’une enquête jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise.

«Le comité note que le simple fait d’enquêter sur ces allégations et de divulguer publiquement son examen n’indique pas en soi qu’il y a eu violation, ni ne reflète un jugement de la part du comité», a déclaré le comité d’éthique dans sa déclaration.

Et pour l’instant, cela suffit pour la plupart des défenseurs de Gaetz. Mais même parmi ses partisans les plus fervents, quelques-uns s’accrochent à une once de doute, se demandant s’il y a une petite chance que les allégations se révèlent vraies.

«Il est l’un des orateurs n ° 1 qui dénonce le Parti démocrate…. donc ça ne m’a pas surpris quand quelque chose est sorti contre lui, mais j’espère que ce n’est pas vrai », a déclaré Cathy Sampson, 58 ans, qui venait du Nevada. «Cela me choquerait vraiment si cela s’avérait vrai. J’aurais vraiment le cœur brisé.

Alex Daugherty, journaliste de McClatchy DC, a contribué à ce rapport.