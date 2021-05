Gaetz dit que le trafic sexuel est juste comme les oreilles du Congrès ⋆ .

Il pourrait se sentir différemment après que l’ancien «ailier» Joel Greenberg ait commencé à coopérer avec les procureurs fédéraux, mais samedi, le représentant Matt Gaetz (R-Fla.) A déclaré à une foule de républicains de l’Ohio que les allégations d’inconduite sexuelle qui tourbillonnaient autour de lui étaient aussi bénignes que les repères législatifs. .

“Je suis accusé à tort d’avoir échangé de l’argent contre de vilaines faveurs”, a déclaré Gaetz lors du sommet politique de l’Ohio, un rassemblement parrainé par le Strongsville GOP dans la banlieue de Cleveland. «Pourtant, le Congrès a rétabli un processus qui légalise l’acte corrompu consistant à échanger de l’argent contre des faveurs, à travers des affectations, et tout le monde sait que c’est la corruption.

Gaetz a été lié à l’ancien percepteur des impôts de Floride pour avoir prétendument payé une fille mineure pour des relations sexuelles et avoir participé à des soirées alimentées par la drogue dans des domaines de Floride.

L’événement a attiré un public d’environ 400 personnes en personne; d’autres ont regardé en ligne. Gaetz a reçu une ovation debout à la fin de ses remarques et plusieurs participants se sont approchés de Gaetz pour des autographes et des selfies.

Le forum de samedi avait été présenté par le GOP comme un forum majeur menant aux élections de mi-mandat de 2022, mais il ne s’est pas passé ainsi car plusieurs candidats républicains au poste de gouverneur et aux sièges de la Chambre et du Sénat américains se sont retirés au cours des derniers jours. Les représentants de leur campagne n’ont pas dit officiellement pourquoi ils ont refusé de comparaître, mais les annulations ont toutes eu lieu après l’ajout de Gaetz au programme. Un autre conférencier invité, la représentante du Colorado, Lauren Boebert, était également une non-présentation.

Une grande partie du discours de Gaetz était une chape contre les républicains non-Donald Trump comme le sénateur Mitt Romney de l’Utah et l’ancien président de la Chambre, Paul Ryan. Le membre du Congrès de Floride a cependant fait l’éloge du représentant de l’Ohio Jim Jordan, affirmant qu’il aspirait à être «le Robin de son Batman». Puis, pour une raison quelconque, Gaetz a décidé de trash talk le républicain de l’Ohio Anthony Gonzalez.

(Photo de David Maxwell / .)

“Est-il probable que la carrière d’Anthony Gonzalez au Congrès puisse refléter la carrière d’Anthony Gonzalez NFL?” Se demanda Gaetz. «Beaucoup de battage médiatique, choix de première ronde au repêchage, dans quatre ans.»

Gonzalez, qui est diplômé de l’Ohio State University et était le 32e choix du repêchage de la NFL en 2007, a joué cinq saisons en tant que receveur large avec les Colts d’Indianapolis et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il a ensuite obtenu une maîtrise de l’Université de Stanford. Gonzalez n’a pas assisté à l’événement de samedi, mais cela ne l’a pas empêché de jeter une ombre majeure sur Gaetz et le Strongsville GOP de loin.

«Mettre fin à l’exploitation des enfants reste l’une de mes principales initiatives politiques au Congrès», a tweeté Gonzalez, faisant allusion à la controverse entourant Gaetz. «Quiconque se livre à ces actes odieux doit être tenu pour responsable et retiré de la rue.»