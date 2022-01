Gaetz/Marjorie Taylor Greene : « nous sommes fiers du travail que nous avons accompli le 6 janvier »

Summer Meza, rédacteur en chef des actualitésJeu 6 janvier 2022, 15 h 00·1 min de lecture

Matt Gaetz et Marjorie Taylor Greene SAUL LOEB/. via .

Les représentants Matt Gaetz (R-Fla.) et Marjorie Taylor Greene (R-Ga.) ont été sous les projecteurs jeudi pour offrir une réflexion sur l’émeute du Capitole de l’année dernière qui a varié considérablement de la plupart des autres aujourd’hui.

Les deux républicains sont apparus pour la première fois sur le podcast de Stephen Bannon pour déclarer « nous n’avons honte de rien », comme l’a dit Gaetz, selon Axios. « Nous sommes fiers du travail que nous avons accompli le 6 janvier pour présenter des arguments légitimes sur l’intégrité des élections », a poursuivi Gaetz, avec l’accord de Greene.

Plus tard, ils ont tenu une conférence de presse (au lieu d’un événement similaire organisé par l’ancien président Donald Trump, qui a annulé son discours prévu). Gaetz et Greene ont affirmé sans fondement que la police du Capitole, les fonctionnaires fédéraux et les démocrates étaient en fait à blâmer pour la violence de ce jour-là. Comme l’écrit le New York Times, « il n’y a aucune preuve que des agents infiltrés ou d’autres personnes extérieures aient joué un rôle dans l’attaque ».

Alors que Gaetz a affirmé que « nous sommes ici pour découvrir la vérité derrière le 6 janvier, la propre implication du gouvernement fédéral dans ce projet », lui et Greene ont été rapidement repoussés contre leurs affirmations non prouvées. Avec leur conférence de presse comme le seul événement GOP au Capitole aujourd’hui (de nombreux autres républicains étaient à un événement en l’honneur de feu le sénateur Johnny Isakson), des critiques comme l’auteur Jessica Shortall ont fait valoir que «le parti est à 100% en les laissant être le visage et la position du parti à ce sujet.

https://www.yahoo.com/news/matt-gaetz-marjorie-taylor-greene-230054820.html

