Gaetz obtient des conseils juridiques de l’avocat qui a représenté Epstein ⋆ .

Des files d’attente se sont accumulées sur la M4 vendredi après-midi après qu’un camion en feu a provoqué le chaos. L’incident a eu lieu près de J15 sur la M4 entre Swindon et Membury Services. Highways England a écrit sur Twitter : “La circulation sur la M4 entre J15 Swindon et Membury Services est interrompue […] More