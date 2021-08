Gaffe de Joe Biden : le président américain dit que « 350 millions d’Américains ont été vaccinés » – 20 millions de plus que la population | Monde | Nouvelles

Lors d’un discours de la Maison Blanche, le président américain, 78 ans, a déclaré que 350 millions d’Américains avaient reçu le vaccin. « Eh bien fini – quel est le nombre encore, je me le rappelle – 350 millions d’Américains ont déjà été vaccinés. Ils vont bien », a déclaré M. Biden après avoir jeté un coup d’œil à ses notes.

Selon le dernier recensement d’avril, la population totale des États-Unis est de 331 millions.

Près de 350 doses ont cependant été administrées. Il est possible que les notes du président fassent référence à ce numéro.

Les derniers chiffres montrent que 166 millions de personnes ont été entièrement vaccinées aux États-Unis, soit environ la moitié de la population.

Dans le pays, la variante Delta est en plein essor parmi les non vaccinés et des rapports récents montrent que la majorité des hospitalisations et des décès de Covid sont parmi les non vaccinés.

« Cela montre à quel point nos progrès en matière de vaccination ont fait pour nous protéger du pire de la nouvelle vague Delta COVID-19. »

Le président américain est connu pour ses dérapages verbaux occasionnels lorsqu’il parle.

M. Biden a déjà plaisanté sur son habitude de mal parler, en remarquant: “Je suis une machine à gaffe.”