Gaffe de Joe Biden: le président américain suscite le ridicule dans une gaffe bizarre avec des agents des services secrets | Monde | Nouvelles

Le président de 78 ans a semblé déconcerté par les instructions qui lui ont été données par l’un de ses agents des services secrets. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’agent de sécurité indique à M. Biden de suivre le trottoir menant à la Maison Blanche. Cependant, le président américain a ignoré les instructions claires et évidentes et a plutôt continué à suivre l’agent le long de la pelouse et à travers le jardin jusqu’au domaine présidentiel.

L’incident a de nouveau suscité des inquiétudes quant à l’aptitude mentale de M. Biden pour le poste le plus élevé des États-Unis.

Ses détracteurs de droite se sont rapidement rendus sur les ondes des médias sociaux pour le ridiculiser pour sa dernière gaffe.

Josh Barnett, un républicain de l’Arizona candidat au Congrès en 2022, a tweeté que le président était « perdu » et « ignorant ».

“Ils lui ont littéralement indiqué la passerelle et il s’est toujours trompé de direction”, a déclaré Jack Posobiec, rédacteur en chef de Human Events.

Un autre a écrit : “Cette vidéo de Biden semble être un robot qui n’a pas été correctement programmé ??”

À l’âge de 78 ans, M. Biden est le plus vieux président jamais élu dans l’histoire du pays.

“Je pense qu’il démontre chaque jour qu’il se passe quelque chose”, a-t-il déclaré.

“Vous n’avez pas besoin d’être médecin pour examiner ce comportement et voir qu’il se passe quelque chose de préoccupant.”

Il a ajouté: “Vous pouvez revenir en arrière – il y a 40 ans d’enregistrement de cet homme – il a toujours fait des gaffes et des trucs mais ceux-ci sont différents, il est confus, il est désorienté.

“Il ne vieillit tout simplement pas gracieusement à ce stade.”