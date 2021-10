Gaffe d’entraîneur derrière le premier INT de Justin Fields contre Bucs

Les fans des Bears de Chicago n’ont pas besoin d’une autre raison pour vouloir que l’entraîneur-chef Matt Nagy quitte la ville, mais ils n’en ont qu’une.

Dimanche, les Bears ont été battus par les Buccaneers de Tampa Bay 38-3 dans une performance misérable où Justin Fields a lancé trois interceptions et la défense de Chicago n’a pas pu arrêter Tom Brady. Pour ajouter du sel à la blessure, lors de la conférence de presse d’après-match des Bears, Fields a offert une explication vertigineuse sur ce qui s’est passé lors de sa première interception.

Au premier quart, aux troisième et cinq, Fields a dû sortir de la poche en raison de la pression et a lancé une interception à Dee Delaney, renversant la position sur le terrain pour les Buccaneers. C’était un jeu précipité tout autour, ce que Fields a expliqué était dû au fait que les entraîneurs des Bears lui avaient dit que Tampa Bay avait 12 joueurs sur le terrain et que cela aurait été un jeu libre.

Lors du premier INT, Justin Fields a rapidement claqué le ballon parce qu’ils lui ont dit dans son casque que les Bucs avaient 12 joueurs sur le terrain. Il pensait que c’était un jeu libre. Deuxième semaine consécutive qui s’est passé. – Adam Hoge (@AdamHoge) 24 octobre 2021

Voici comment l’interception de Delaney s’est déroulée avec sept minutes à jouer au premier quart.

C’est un INT pour @deethatguy 🚨 📺: #CHIvsTB sur CBS pic.twitter.com/fNMklA70fK – Buccaneers de Tampa Bay (@Buccaneers) 24 octobre 2021

Ce n’est pas génial de la part du personnel d’entraîneurs des Bears ! Ils ne préparent vraiment pas Fields à un quelconque succès s’ils continuent à commettre des erreurs d’entraînement aussi graves que celle-là.

De plus, c’est la deuxième semaine consécutive que Fields a été intercepté de ce qu’il pensait être censé être un jeu libre après le fiasco de la semaine dernière contre Green Bay.

Vous devez ressentir Fields à ce stade alors que les Bears continuent leur misérable spirale dans le classement.

