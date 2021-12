Gag! Après le rappel, ‘The View’ demande à Gavin Newsom de se présenter à la présidence

Bien qu’il ait récemment fait face à une élection de rappel et malgré que son État souffre d’une vague de criminalité alarmante, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a été acclamé et célébré lors de son apparition dans l’émission The View de mercredi. Pour aggraver les choses, les animateurs d’ABC l’ont supplié de se présenter à la présidence et l’ont même remercié d’avoir critiqué le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis (pour détourner les critiques de ses propres échecs de leadership).

L’interview a été relativement courte et Newsom s’est fait lancer des balles molles sur ses politiques en matière de coronavirus pour commencer. Les hôtes étaient d’accord avec enthousiasme avec sa vantardise que la Californie ouvrait la voie avec les vaccinations et les rappels et « suivait la science » pour s’attaquer à la variante Omicron. Tout en vantant la voie californienne, Newsom s’est efforcé de critiquer la Floride :

« Je ne veux pas insister là-dessus, mais une chose que nous savons, et c’est juste intéressant, c’est qu’on accorde tellement d’attention à la Floride ces derniers temps. Et je ne dis pas cela comme un coup bas mais c’est intéressant. Depuis le début de cette pandémie, 53% de décès par habitant en plus dans l’État de Floride », a-t-il vanté, comme Joy Behar et Sunny Hostin ont accepté avec empressement.

« Merci de dire ça,», a déclaré Hostin.

Newsom a pris des notes de l’administration Biden et a affirmé que les médias ne lui avaient pas accordé suffisamment de crédit et n’avaient pas suffisamment critiqué la Floride.

« Je pense juste que c’est un point important car il n’est pas abordé sur beaucoup de réseaux dans ce pays. En son surround » se vanta-t-il alors qu’Hostin et Behar étaient d’accord.

Newsom a continué de se vanter de la façon dont des États bleus comme le sien avaient « suivi la science » et a affirmé que son État avait fait mieux « économiquement que la Floride, le Texas et l’Indiana et que les États-Unis dans leur ensemble ».

Les hôtes n’ont pas remis en question la rotation de Newsom sur l’économie. Les propriétaires de petites entreprises qui ont été contraints de fermer ou de fuir l’État ne seraient probablement pas d’accord avec l’évaluation du gouverneur selon laquelle ils feraient mieux en Californie qu’en Floride.

Pourtant, Hostin a remercié le démocrate d’avoir critiqué les États rouges pour élever à nouveau le sien (avant de demander à Newsom s’il suivrait des mandats stricts en matière de vaccins comme de Blasio): « Merci de dire ça. Eh bien, nous disons que beaucoup de choses dans cette émission, en particulier à cause du gouverneur de Floride, ne semblent pas suivre la science. Eh bien, le maire de New York, Bill de Blasio, suit la science.

Après toutes ces vantardises, Joy Behar a ensuite lu à contrecœur une question sur les vols de masse généralisés en Californie, notant que les forces de l’ordre blâmaient les politiques laxistes des dirigeants californiens punissant le vol :

Parce que la Californie connaît une vague de vols à main armée, euh où des foules saccagent les magasins de détail, votre propre entreprise a été cambriolée plusieurs fois au cours de la dernière année, vous avez quelques magasins de vin, je comprends, les critiques et les forces de l’ordre attribuent cela à vos politiques laxistes en matière de caution et de vol, enhardissant les criminels.

« D’accord, voici votre chance de nous le dire » elle poussa Newsom à attaquer ses détracteurs, ce qu’il fit volontiers.

« Eh bien, ils ne pouvaient même pas identifier à quoi ils faisaient référence en ce qui concerne ces politiques, donc c’est beaucoup de rhétorique », a déclaré Newsom avant de dire qu’il était important que les gens « se sentent » en sécurité même si les critiques contre lui ne l’étaient pas. correspondent aux « faits ». Newsom s’est défendu en affirmant que la criminalité avait diminué depuis l’adoption de la Prop 47 de 2014, pour ensuite augmenter avec la pandémie.

Tout en déclarant qu’ils poursuivaient des crimes, Newsom a fait valoir qu’il ne s’agissait pas d’un problème californien : « Mais je ne suis pas unique à la Californie. Nous le voyons à Chicago, Minnesota….[V]Les crimes violents et les crimes contre les biens, par exemple, sont plus élevés au Texas qu’en Californie, je ne vois pas cela sur Fox News », a-t-il râlé.

Alors que les États rouges ont été mentionnés à plusieurs reprises dans cette interview, personne n’a demandé à Newsom de commenter l’ancien gouverneur démocrate, déshonoré Andrew Cuomo, ou de répondre à des questions sur les raisons pour lesquelles il a été rappelé il y a quelques mois à peine.

Au lieu de cela, Whoopi a salué Newsom pour son maintien en fonction.

« Je veux juste dire que ça doit vraiment énerver les gens que vous ayez conservé votre travail !», a-t-elle dit d’un air suffisant, alors que les hôtes et le public l’acclamaient.

A la fin de l’entretien, les animateurs ont à nouveau flatté le démocrate, lui suggérant de se présenter à la présidence des États-Unis. Il a failli perdre son poste au gouvernement de la Californie et ils veulent qu’il se présente à la présidence ? Voici cette partie :

Lisez la transcription ci-dessous :

La vue d’ABC

12/08/21

GAVIN NEWSOM : Je ne veux pas insister là-dessus, mais une chose que nous savons, et c’est juste intéressant, c’est qu’on accorde tellement d’attention à la Floride ces derniers temps. Et je ne dis pas cela comme un coup bas mais c’est intéressant. Depuis le début de cette pandémie, 53% de décès par habitant en plus dans l’état de Floride. 53% de plus–

SUNNY HOSTIN : Waouh.

NEWSOM : dans l’état de Floride par rapport à la Californie.

SUNNY HOSTIN : En Floride. Merci de dire ça.

JOY BEHAR : Ouais.

NEWSOM : Je pense juste que c’est un point important car il n’est pas abordé sur beaucoup de réseaux dans ce pays,

HOSTIN : Non.

NEWSOM : En son surround.

BEHAR : Ouais.

NEWSOM : La désinformation qui est perpétuée par des gens qui en quelque sorte la liberté, je pense juste que c’est important. Les États qui ont suivi la science, encouragé les rappels et les vaccinations ont surperformé non seulement du point de vue de la santé, mais aussi sur le plan économique. L’état de Californie s’en est mieux sorti sur le plan économique…

[AGREEMENT]

NEWSOM : que la Floride, le Texas et l’Indiana et les États-Unis dans leur ensemble. Et je vous dis cela non pas pour impressionner, mais pour vous impressionner, ils vont de pair et nous devons aller au-delà de cela.

[applause]

HOSTIN: Merci d’avoir dit ça. Eh bien, nous disons que beaucoup de choses dans cette émission, en particulier à cause du gouverneur de Floride, ne semblent pas suivre la science. Eh bien, le maire de New York, Bill de Blasio, suit la science et il vient d’annoncer un nouveau mandat de vaccination pour toutes les entreprises privées et pour tous les enfants de plus de 5 ans mangeant à l’intérieur comme ce qu’il appelle, une frappe préventive contre Omicron. Envisageriez-vous quelque chose comme ça? Pouvez-vous exclure d’imposer plus de mandats?

NEWSOM : Écoutez, à ce stade, avec un taux de positivité de 2,5%, et nous travaillons à travers cela, nous ne voyons pas cela dans l’immédiat. Cela dit, la Californie n’a pas hésité, nous avons été les premiers à rester à la maison, le premier mandat pour les travailleurs de la santé, pour les écoles, nous avons été les premiers dans toutes les catégories…..

(….)

BEHAR : D’accord, je veux changer de sujet maintenant. Parce que la Californie connaît une vague de vols à main armée, euh où des foules saccagent les magasins de détail, votre propre entreprise a été cambriolée plusieurs fois au cours de la dernière année, vous avez quelques magasins de vin, je comprends, les critiques et les forces de l’ordre attribuent cela à vos politiques laxistes en matière de caution et de vol, enhardissant les criminels. D’accord, voici votre chance de nous dire—

[security video tape of thefts]

NEWSOM : Eh bien, ils ne pouvaient même pas identifier à quoi ils faisaient référence en ce qui concerne ces politiques, donc c’est beaucoup de rhétorique. Cela dit, c’est inacceptable ce qui se passe. Ces images sont inacceptables. Je peux vous donner des faits, et je suis heureux de les partager, mais il y a aussi des sentiments. Les sentiments comptent plus. Est-ce que je me sens en sécurité ? Est-ce que je me sens protégé ? Quand vous voyez ces flash mobs qui –

BEHAR : Ils sont organisés, n’est-ce pas ?

NEWSOM : Très organisé. Je veux juste savoir, nous ne prenons pas seulement cela au sérieux, nous l’appelons. Il n’y a aucune excuse. Il n’y a aucune excuse pour ce comportement. Nous voulons arrêter et poursuivre les gens et nous le faisons. Nous venons d’annoncer une peine de six ans pour un réseau organisé la semaine dernière, il y a eu des poursuites et des arrestations à Los Angeles, à San Francisco et nous reconnaissons que nous devons faire plus et mieux. Mais je ne suis pas unique à la Californie. Nous le voyons à Chicago, Minnesota. TCe n’est pas unique, les crimes contre les biens ont augmenté dans de très nombreux États, les États rouges et pas seulement les États bleus, les crimes violents et les crimes contre les biens, par exemple, sont plus élevés au Texas qu’en Californie, je ne le vois pas sur Fox News.

HOSTIN: Pourquoi pensez-vous que c’est?

BEHAR : Vous ne le verrez pas là-bas.

NEWSOM : Dans 39 États, et c’est intéressant et important, 39 États ont fait ce que la Californie a fait depuis 2000 et cela a augmenté ce seuil de crime qui est ce qu’ils désignent comme la cause même si nous l’avons fait en 2014 et que la criminalité a diminué en ‘ 15, en ’16, en ’17, en’18 et ’19. Il y a donc une commodité, il y a une politique qui se joue ici, mais les faits suggèrent qu’il s’agit d’autre chose et de différent.

[cross-talk]

WHOOPI GOLDBERG : Attendez. Je veux juste dire que ça doit vraiment énerver les gens que vous ayez conservé votre travail. [ Cheers and applause ]

(….)

BEHAR : Allez-vous vous présenter à la présidence avant notre départ ? Allez-vous vous présenter à la présidentielle ?

HOSTIN : Vous devriez.

NEWSOM : Je cours pour ma vie en ce moment. [laughter] Je viens de passer un rappel !

BEHAR : Prenez le temps d’y réfléchir.

WHOOPI : Revenez nous le faire savoir