Gagnant de « La Bachelorette » 2021 : Qui est-il ?

Le vainqueur de la saison 18 de « The Bachelorette » est l’un des deux derniers hommes de Michelle Young : Nayte Olukoya ou Brandon Jones. L’enseignante du Minnesota a fait son choix en finale le 21 décembre 2021.

ATTENTION : ARRÊTEZ DE LIRE SI VOUS NE VOULEZ PAS DE SPOILS POUR LA SAISON 18 DE « LA BACHELORETTE ».

En octobre, Reality Steve a rapporté que Young avait mis fin à la saison fiancée à Olukoya. Il a doublé dans un tweet du 17 décembre lorsque des rumeurs d’une possible rupture ont fait surface, écrivant : « Ce n’est pas vrai. Michelle et Nayte sont fiancés. Tu verras ça mardi. Des personnes qui ne recherchent que des clics ».

D’après son profil ABC, il a 27 ans. « Quand vous entrez dans une pièce, il est difficile de ne pas remarquer Nayte », explique le profil. « Il a un sourire qui brille comme les étoiles, il est toujours la vie de la fête ; Et pour couronner le tout, c’est un homme Adonis de 6 pieds 8 pouces. Nayte n’a aucun problème à rencontrer des femmes, mais à l’approche de la trentaine, elle se concentre davantage sur la recherche d’une relation durable qui va jusqu’au bout. La femme de ses rêves est extravertie, spontanée et a assez d’arrogance pour le suivre. Il recherche une connexion pleine de chaleur et quelqu’un qui est aussi passionné par lui que par elle. Nayte est à la recherche d’une coéquipière pour la vie et est convaincue que Michelle est peut-être celle qu’elle attendait. »

1. Olukoya a un cocker anglais nommé Percy

Le 14 mai 2021, Olukoya a présenté au monde le chien qu’il a adopté en avril.

« Comme si 9 personnes savaient que j’avais un chiot le mois dernier hahaha. J’ai pensé qu’il était temps de le dire à grand-mère », a-t-il légendé un diaporama du chiot. « » Je ne cachais pas mon fils au monde, je cachais le monde à mon fils. » Il s’appelle Percy et c’est un Cocker Spaniel anglais. 10/10 le recommande ».

Il a continué à partager des photos et des vidéos de lui sur les réseaux sociaux, y compris une publication récente dans laquelle il portait une serviette en forme de lion.

2. Olukoya a grandi dans un quartier à prédominance blanche au Canada.

Comme Young, Olukoya est biraciale, un fait auquel elle a réfléchi alors qu’elle célébrait l’histoire à Bachelor Nation. Pour la première fois dans la franchise, les quatre derniers concurrents étaient des personnes de couleur.

« Je suis fier de faire partie de ce moment et de pouvoir être aux côtés de trois hommes que j’admire. Spoiler: Ces gars-là sont encore plus authentiques qu’ils n’en ont l’air à la télévision », a-t-il écrit sur Instagram. « Je sais que ce n’est pas un événement historique capital. Mais je ne peux m’empêcher de penser à mon expérience de grandir au Canada. J’ai grandi dans un quartier à prédominance blanche, j’ai fréquenté des écoles à prédominance blanche et j’ai été élevé par ma mère et son côté de la famille. Je n’ai pas vu beaucoup de gens qui me ressemblaient. Et quand je l’ai fait, c’était principalement à la télévision. Et beaucoup d’entre nous savent comment les gens qui me ressemblent ont tendance à être représentés à la télévision … «

Selon son Instagram, il vivait à Winnipeg, au Manitoba. Les téléspectateurs ont rencontré sa mère Leanna et son beau-père Charles lors d’une rencontre dans la ville natale.

« Donc, à la fin de la journée, je suis simplement ravi que les gens, en particulier POC, puissent continuer à voir Michelle être le modèle fort, confiant, intelligent, courageux, franc et franc qu’elle est, et être toujours capable de voir son histoire d’amour ! se déroule avec quatre chevaliers de couleur debout ! Le message a continué. « Bien sûr, cela n’enlève rien aux autres messieurs cette saison. Cela ne s’est tout simplement jamais produit auparavant et je pense que c’est quelque chose à célébrer et au moins à reconnaître. »

3. Olukoya n’a jamais présenté ses parents à une petite amie

Olukoya en a fait l’expérience pour la première fois dans « The Bachelorette », notamment en présentant ses parents à une femme avec qui il sort.

Comme il l’a révélé dans un confessionnal, « Je n’ai jamais eu de conversation honnête avec aucune d’entre elles sur les filles ou sur les sentiments et les émotions et tout ça, donc je n’ai vraiment aucune idée de ce qu’elles ressentent en ce moment. »

Sa mère et son beau-père ont exprimé leur surprise. « Je suis très excitée de voir Nathaniel nerveux parce qu’il est inhabituel pour son fils d’amener normalement quelqu’un pour le présenter à maman », a déclaré Leanna dans un confessionnal.

Charles a noté sa surprise face à l’excitation d’Olukoya et a dit à Young : « Il a gardé cette partie de lui-même. C’est peut-être parce que je ne sais pas s’il a déjà été vraiment amoureux. »

Et il semble qu’Olukoya ne s’attendait pas non plus à trouver l’amour avec Young. Lors d’une promotion pour son dernier rendez-vous solo de la saison, il a déclaré au premier rôle féminin : « Je ne t’ai jamais dit ça, je suis venu ici avec deux costumes. Je ne sais pas à quoi je m’attendais, mais je me suis dit : « Quelles sont les chances que vous arriviez à la fin ? » Et me voilà à la fin ».

4. Olukoya a une relation amoureuse avec Rodney Mathews

Alors qu’Olukoya a trouvé l’amour avec Young, elle a également trouvé l’amitié avec Rodney Mathews.

L’ancien footballeur a partagé des photos avec Olukoya, écrivant sur Instagram : « Les colocataires se sont transformés en frères. Je n’arrive pas à croire la première nuit où nous avons su instantanément que nous devions être colocataires. L’une des rares personnes que je connais qui puisse égaler mon énergie. En si peu de temps, il m’a déjà beaucoup appris et a eu un grand impact sur ma vie. Mon frère 4 vie ».

Le sentiment est réciproque, comme l’écrit Olukoya pour son propre compte : « C’est mon frère pour la vie ! Vous m’avez tellement appris, je vous admire et je suis reconnaissant que nous nous soyons choisis comme colocataires après cette première nuit hors des limousines. Tout le monde mérite un Rodney dans sa vie et je ne pourrais pas être plus fier d’appeler Americas Most Loved mon meilleur ami. »

5. Olukoya travaille au Texas

Olukoya est maintenant basé à Austin, au Texas. Il est actuellement chargé de compte chez Disco, après avoir travaillé pour Indeed.com selon son LinkedIn.

Il a également vécu auparavant à Washington. Selon son compte LinkedIn, il est un ancien élève de l’Eastern Washington University à Cheney, Washington. Là-bas, il a obtenu son baccalauréat en administration des affaires avec une concentration en histoire afro-américaine.

