Gagnant de la neuvième saison de Nuestra Belleza Latina

. Francisca Lachapel a remporté la neuvième saison de Nuestra Belleza Latina

En 2015, la neuvième saison de l’émission de téléréalité Nuestra Belleza Latina a eu lieu, l’un des programmes les plus réussis d’Univisión, qui reviendra à l’écran en septembre prochain, et à cette occasion la gagnante était Francisca Lachapel.

La jeune dominicaine du début du spectacle a volé l’affection et la popularité du public, qui l’a couronnée la nouvelle reine de l’Univisión cette année-là.

Francisca Lachapel a mis tout le monde dans sa poche, non seulement avec sa grâce et sa beauté et son énorme charisme, mais est également sortie du moule des reines de beauté typiques, avec son interprétation de Mela la Melasa, un personnage qui l’a aidée à briller encore plus .

Francisca Lachapel a été couronnée nouvelle reine de Nuestra Belleza Latina 2015 Après avoir parcouru un long chemin, la candidate dominicaine a été couronnée reine de Nuestra Belleza Latina.

La reine dominicaine a été proclamée vainqueur de la neuvième saison de Nuestra Belleza Latina, après avoir battu Nathalia Casco, originaire du Honduras, qui a été choisie deuxième, dans l’une des décisions les plus applaudies de ces derniers temps.

Francisca Lachapel a reçu la couronne des mains de la reine sortante, Aleyda Ortiz, de Porto Rico, qui a conquis le titre il y a un an à partir de cette date.

Cette fois, contrairement aux éditions précédentes, la décision finale n’a pas été annoncée par le président du jury, Osmel Sousa, comme à l’accoutumée, mais c’est le présentateur du concours, Javier Poza, qui, aux côtés de Chiquinquirá Delgado, a évoqué la décision du jury. .

“Le public et le jury ont décidé, avec 42,8% des voix que la nouvelle reine de Nuestra Belleza Latina est Francisca Lachapel”, a déclaré la présentatrice mexicaine, faisant sursauter le public d’émotion, tout comme le reste des concurrents.

Francisca Lachapel a été couronnée neuvième reine de Nuestra Belleza Latina. La Dominicaine a captivé le public par son talent et son charisme pendant la compétition, et grâce à sa sympathie, elle a réussi à remporter la couronne dans son pays.

La troisième place du concours est revenue à la déléguée de Porto Rico, Catherine Castro, tandis que les quatrième et cinquième places étaient respectivement la dominicaine Clarissa Molina et la mexicaine Mariana Torres.

La sixième place est revenue à la dominicaine Geisha Montes De Oca.

Le reste des 12 demi-finalistes qui ont concouru pour la couronne au Mansión de la Belleza, à Miamo, sont composés de Cynthia Pérez, Lisandra Silva, Bridget Ruiz, Gloricely Loug, Nadyalee Torres et Anayeli De Santiago.

Nuestra Belleza Latina 2015 x04Reality Show télévisé par Univision.2018-03-19T22: 15: 21Z

Depuis son triomphe en tant que Nuestra Belleza Latina, Francisca Lachapel est devenue l’une des présentatrices de télévision les plus appréciées sur l’écran latin, notamment dans son rôle d’animatrice de Despierta América.

Ces jours-ci, l’ancienne reine de beauté a fait ses débuts en tant que mère, aux côtés de son mari actuel, Francesco Zampogna, qu’elle a épousé, après s’être séparée de son premier mari, ce qui l’a incitée à participer à Nuestra Belleza Latina en 2015.

La neuvième édition de Nuestra Belleza Latina s’est déroulée du 18 janvier 2015 au 12 avril, date à laquelle Francsca Lachapel a remporté la couronne.