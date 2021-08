Gagnant de Love Island en compétition, les bombes F d’Adam Peaty à la télévision en direct, les célébrations prématurées et le tricot de Tom Daley

Les Jeux Olympiques de Tokyo s’achèveront ce week-end après deux semaines de brillante compétition.

L’équipe GB a de nouveau montré sa force sur la scène mondiale avec de nombreuses médailles d’or dans un large éventail de sports.

.

Les JO de Tokyo s’achèveront dimanche

Les Jeux retardés se termineront dimanche, avec seulement trois ans à attendre jusqu’à Paris 2024.

Les Jeux olympiques ont livré d’innombrables moments mémorables, mais il y a peut-être des choses que vous avez peut-être manquées au cours des quinze derniers jours.

Il y a 33 sports différents aux Jeux avec 46 disciplines différentes, il peut donc parfois être difficile de garder une trace de ce qui se passe.

Ici, talkSPORT.com examine certaines choses que vous avez peut-être manquées.

Gagnant de Love Island en compétition

Deux ans après avoir remporté l’émission de télé-réalité Love Island, Greg O’Shea était aux Jeux olympiques avec l’Irlande dans le Rugby à 7.

Le demi d’ouverture a remporté la série populaire aux côtés d’Amber Gill, battant les favoris Tommy Fury et Molly-Mae Hughes.

Caractéristiques de Rex

O’Shea a été lauréat en 2019 aux côtés d’Amber Gill

Plutôt que de poursuivre la renommée associée à la victoire de Love Island, O’Shea a poursuivi son rêve olympique et s’est rendu à Tokyo.

L’Irlande a perdu ses deux premiers matches de poule avant de battre le Kenya. Ils ont battu la Corée du Sud au tour suivant, où ils affronteront à nouveau le Kenya pour avoir une chance de terminer neuvième au classement général.

Cette fois, le Kenya a eu raison d’eux et a gagné 22-0.

.

Il a joué pour l’Irlande dans le Rugby à 7

Jurer à la télévision en direct

Les émotions sont évidemment fortes après que les athlètes ont remporté l’or aux Jeux olympiques et parfois, un gros mot peut passer à la télévision en direct.

Adam Peaty a lancé la ruée vers l’or de l’équipe GB en remportant le 100 m brasse.

Il n’a pas réussi à battre son propre record du monde de 56,88 secondes, mais le temps qu’il a réussi – 57,37 secondes – est toujours le cinquième meilleur temps de l’histoire de l’épreuve.

En fait, il était tellement content de sa dernière médaille d’or olympique qu’il a juré lors d’une interview à la télévision.

«Cela a été un investissement lourd», a-t-il déclaré, alors qu’il se remémorait une année de premières en dehors de son travail de jour.

.

Peaty a remporté deux médailles d’or et une d’argent à Tokyo

« Beaucoup de choses ont changé cette dernière année, plus que les cinq dernières. Devenir père, acheter ma première maison et certains jours quand je me suis réveillé et que je me suis dit “c’est dur, c’est vraiment dur”.

«Il y a eu tellement de défis, tellement de défis et f****** quelques pannes aussi. C’est comme ‘qu’est-ce que je fais tous les jours ? Pourquoi est-ce que je m’entraîne trois fois par jour, en donnant tout pour cette natation ?’.

“J’ai caché beaucoup d’émotions à ma propre famille, j’ai caché beaucoup de stress et beaucoup de ces moments où je me disais” c’est très, très dur “.

La nageuse australienne Kaylee McKeown a également largué une bombe F à la télévision en direct après avoir remporté une médaille d’or.

Lorsqu’un journaliste lui a demandé si elle avait quelque chose à dire à sa famille, elle a répondu « f *** ouais », immédiatement suivi de « oh putain » lorsqu’elle a réalisé qu’elle avait juré à la télévision en direct.

L’étrange fête de l’entraîneur australien

L’entraîneur australien Dean Boxall est devenu un mème instantané grâce à ses célébrations folles au centre aquatique de Tokyo.

L’entraîneur est devenu fou après avoir vu Ariarne Titmus battre la quintuple championne olympique Katie Ledecky au 400 m nage libre.

Boxall a pompé l’air avec ses poings, a arraché son masque avant de pousser ses hanches tout en se tenant à une barrière.

Internet a adoré sa réaction en voyant la victoire australienne et, sans surprise, est devenu viral.

Dean Boxall est devenu viral grâce à ses célébrations

Djokovic perd son sang-froid

Novak Djokovic, pendant une courte période, a été le sujet de conversation des Jeux olympiques alors que les stars des Jeux le cherchaient pour des conseils et des photos.

Le vainqueur du Grand Chelem à 20 reprises poursuivait l’illusoire « Chelem d’or » consistant à remporter les quatre titres majeurs de tennis et l’or olympique au cours de la même année civile.

Aucun homme ne l’a jamais fait auparavant, bien que Steffi Graf l’ait réussi en 1988.

Son parcours jusqu’à la demi-finale s’est déroulé sans heurts avant de se heurter à Alexander Zverev et de subir une défaite surprise.

Ensuite, lors du match pour la médaille de bronze, tout s’est effondré lorsqu’il a lancé une raquette dans les gradins, puis en a écrasé une autre dans le filet.

.

Djokovic a perdu son sang-froid au Japon alors qu’il partait sans médaille

Sur sa perte de contrôle, le Serbe a déclaré : « C’était une explosion émotionnelle et ça arrive. C’est tendu sur le court. Dans le feu de la bataille. Ce n’est pas la première fois et probablement pas la dernière fois.

Il n’y aura pas de chelem d’or pour Djokovic, mais il peut encore terminer le calendrier du Grand Chelem s’il remporte l’US Open le mois prochain, un exploit non réalisé depuis que Rod Laver l’a fait en 1969.

Caméraman d’être retiré

Utiliser une caméra aux Jeux olympiques peut parfois être un travail dangereux, comme on l’a découvert au parc sportif urbain d’Ariake.

Les skateurs participants sont bien conscients des dangers de leur sport, mais c’est le caméraman qui a fait une chute.

L’Australien Woolley a dévié de manière inattendue lors de sa course de qualification et a percuté le caméraman sans méfiance.

Il a basculé en arrière sur le béton, mais il a quand même réussi à continuer à filmer, même au sol.

Le jeune de 17 ans a vérifié s’il allait bien et lui a même offert un coup de poing. Un coup de poing indiqua que tout allait bien avec le caméraman.

.

Heureusement, le caméraman allait bien après l’incident

Célébrations prématurées

La cycliste néerlandaise Annemiek van Vleuten a franchi la ligne d’arrivée lors de la course sur route féminine les bras levés et a serré son entraîneur dans ses bras pensant qu’elle venait de remporter la médaille d’or.

Le sourire sur son visage s’est rapidement effacé, cependant, lorsqu’on lui a dit qu’elle avait terminé deuxième avec une certaine marge.

L’Autrichienne Anna Kisenhofer a terminé avec une minute et 15 secondes d’avance sur le peloton après s’être échappée dans une échappée et a remporté l’or.

Van Vleuten ignorait évidemment que quelqu’un avait déjà franchi la ligne devant elle, mais elle a quand même réclamé l’argent.

.

Van Vleuten pensait avoir remporté la médaille d’or

Tricot Tom Daley

Daley a été une véritable icône à ces Jeux. Le plongeur a revendiqué cette insaisissable médaille d’or lors de sa quatrième apparition aux Jeux olympiques après avoir fait ses débuts à Pékin en 2008.

Avec Matty Lee, il était sur la plateforme masculine de 10 m synchronisé.

Il a encouragé tous les concurrents tout au long des matchs en tricotant depuis les gradins.

Une vidéo brillante est devenue virale sur les réseaux sociaux le montrant en train de ramasser un énorme sac de laine d’un membre du personnel de la Team GB, afin qu’il puisse continuer.

Daley a tricoté tout au long des Jeux olympiques