Gagnant du meilleur groupe de personnages Nickelodeon : Chaos en finale

Il y a trente ans cette semaine, un réseau pour enfants en plein essor mais pas encore omniprésent du nom de Nickelodeon a lancé sa première série animée originale. Introduits le 11 août 1991 sous la marque « Nicktoons », Doug, Rugrats et The Ren & Stimpy Show allaient rapidement devenir des succès et changer le cours de l’animation, de la télévision et de la culture populaire en général. Pour marquer cet anniversaire, The Ringer revient sur les meilleurs personnages de Nick et sur l’héritage du réseau dans son ensemble. Tout au long de la semaine, nous publierons des essais, des reportages et des interviews pour comprendre ce qui a rendu Nick si amusant et maintenant si nostalgique.

Après plus de 2,5 millions de votes exprimés sur 63 tours de compétition, le gagnant du Best Nickelodeon Character Bracket est clair. Ou est-ce?

Tout au long du tour final vendredi soir, SpongeBob SquarePants et Tommy Pickles se sont affrontés dans une bataille serrée sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, le premier a légèrement dominé les sondages d’environ cinq points de pourcentage. Sur Twitter, Tommy s’est dangereusement rapproché de réduire l’écart, le vote étant presque divisé à 50-50.

Mais vers 19 h 30 HE, alors que les sondages devaient se fermer dans 90 minutes, nous avons commencé à remarquer quelque chose de particulier : Tommy faisait une émeute dans notre sondage sur notre site Web.

Maintenant, il n’est certainement pas anormal que notre sondage sur les pages Web diffère quelque peu de ceux de Twitter et d’Instagram. Différentes données démographiques favorisent différentes méthodes de vote; Pour l’anecdote, je suppose que les jeunes électeurs sont plus présents sur les réseaux sociaux, tandis que les générations plus âgées, celles qui ont grandi avec les Razmoket, pourraient être plus présentes sur le site Web.

Mais étant donné l’avance choquante que Tommy avait construite sur le favori du tournoi, qui gagnait – bien que faiblement, mais toujours gagnant – sur deux des trois plateformes de vote, nous savions que quelque chose de mal se préparait. Cette disparité, combinée au fait que le sondage avait enregistré plus d’électeurs que le nombre total de pages vues sur le message, a soulevé des drapeaux rouges. De plus, nous avions déjà vu cette activité suspecte se produire entre parenthèses : ceux qui étaient présents pour le meilleur personnage télévisé du siècle sont bien conscients de la débâcle de Gob Bluth, dans laquelle un pirate informatique a clairement conçu des bots pour truquer l’élection de Gob sur Ron Swanson. Nous avions un précédent pour ce type de comportement scandaleux, et tout comme dans ce cas, nous avons dû faire un gros appel.

Cet appel, après mûre réflexion, visait à rejeter les votes du site Web. Et avec le gagnant des sondages sur les réseaux sociaux élu, nous pouvons maintenant annoncer le champion : SpongeBob SquarePants est le meilleur personnage Nickelodeon de tous les temps.

De toute évidence, comme c’était typique dans Razmoket, le vieux Stu et Didi Pickles ne faisaient pas attention à leur fils. Avec grand-père Lou endormi et peut-être Angelica – amère de sa défaite contre Rocko dans le Sweet 16 – murmurant de sinistres encouragements aux oreilles de Tommy, il a piraté le support. C’est ce qui arrive lorsque vous laissez des enfants sans surveillance ; ils vont faire des ravages.

Mais un bébé doit faire ce qu’un bébé doit faire, et dans ce cas, il faisait tout ce qu’il fallait pour espérer vaincre Bob l’éponge. Parmi tous ces méfaits du bracket, n’oublions pas à quel point le résident de Bikini Bottom allait toujours être difficile pour un adversaire. Tommy a peut-être lancé la révolution Nicktoons, mais Bob l’éponge est le roi des temps modernes de Nickelodeon, dont la portée transcende les frontières internationales et la langue. C’était pleinement visible dans ce tournoi, alors qu’il commençait avec une domination complète sur CatDog, Cosmo et Wanda lors des deux premiers concours. Bob l’éponge a ensuite repoussé Marc Summers de Double Dare et le meilleur ami de Tommy, Chuckie, avec une moyenne de 77% des voix en quatre tours. L’éponge a ensuite fait face à son test le plus intimidant à ce point dans le Final Four : Arnold Shortman, un autre tête de série. Mais à la fin, le Hey Arnold ! hero n’était pas à la hauteur de Bob l’éponge, qui l’a emporté avec un score global de 59-41.

Félicitations à SpongeBob SquarePants. Il s’est lancé dans cette compétition, a regardé ses challengers dans les yeux et a dit : « Je suis prêt. Et au final, il prétend désormais être le plus grand personnage de l’histoire de Nickelodeon.

Malgré la finale controversée, je tiens à remercier tous ceux qui ont voté (assez) dans notre parenthèse. Ce fut une semaine pleine de nostalgie joyeuse, de bons souvenirs et de débats divertissants et amicaux. Dans ce tournoi, nous avons vraiment appris le pouvoir des divisions générationnelles. Mais une fois que nous sommes arrivés à la conclusion, nous étions tous d’accord pour dire que peu importe quand vous êtes né, d’où vous veniez ou ce que vous préfériez regarder, Nickelodeon a laissé une marque indélébile sur nous tous. Merci d’avoir participé. Nous nous sommes éclatés.