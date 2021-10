Gagnant et perdant de Mediaite | 27 octobre

GAGNANT MÉDIA :

César Condé, PDG de NBCU

L’Aspen Ideas Festival, un rassemblement annuel de personnalités politiques, d’experts et de défenseurs des politiques, a signé un partenariat médiatique exclusif pluriannuel avec NBCUniversal News.

Le festival est organisé par l’Institut Aspen et présente des conférenciers de renom de tous les secteurs politiques, notamment la santé, la politique, les affaires internationales, le climat, etc.

Braconnage du spot de partenaire médiatique du détenteur exclusif de longue date The Atlantic, les grands événements et conférenciers d’Aspen iront désormais à NBC News, MSNBC, CNBC et Peacock.

Président et chef de la direction de l’Institut Aspen Dan Porterfield a déclaré dans un communiqué que « c’est une opportunité passionnante de réinventer ce qui est possible avec le Festival et avec la programmation publique à travers l’institut ».

César Condé, président de NBCU News Group et administrateur de l’Aspen Institute, a déclaré qu’ils « sont impatients de s’appuyer sur les antécédents de l’Aspen Institute en matière de discussions sur l’établissement de l’ordre du jour » que la société peut « apporter au public à travers notre large portefeuille de programmes de diffusion et de câble, comme ainsi que nos robustes plateformes numériques, de streaming et audio.

Attraper la grande conférence et ses grands orateurs est une grosse affaire pour NBC, et un grand pas pour Cesar Conde.

PERDANT DES MÉDIAS :

Chris Cuomo

Fox News a continué de dominer les cotes d’écoute du câble lundi, avec son émission matinale Fox & Friends battant chaque émission sur CNN.

Fox & Friends a réuni en moyenne 1,24 million de téléspectateurs de 6 h à 9 h. De 6 à 7 à lui seul, il s’est facilement imposé avec 924 000 téléspectateurs.

CNN plus hautL’émission classée lundi était Anderson Cooper 360 avec 723 000 téléspectateurs au total. Le réseau était un troisième loin dans l’ensemble, en particulier aux heures de grande écoute, avec une moyenne de 686 000 téléspectateurs au total contre 1,56 million pour MSNBC et 2,66 millions pour Fox News.

Fox & Friends a également battu toutes les émissions de CNN dans le groupe démographique clé des 25-54 téléspectateurs. L’émission du matin a attiré en moyenne 221 000 téléspectateurs dans la démo. Les cotes les plus élevées de CNN dans la démo étaient à 19 heures, où Erin Burnett OutFront a obtenu 159 000.

Mais ne même pas atteindre 800 000 téléspectateurs au total n’est pas la nouvelle la plus sombre de la journée. Cette distinction revient à l’animateur vedette de CNN Chris Cuomo, qui à 21 heures est arrivé avec 118k en démo.

Avec Rachel Maddow atteignant 280k, et Sean Hannity tirant 383k, cela signifie que la troisième place de Cuomo Prime Time était inférieure à la moitié de MSNBC et même pas à un tiers de Fox News.

Voici une ventilation complète des cotes d’écoute des nouvelles du câble du lundi par émission.

