Gagnant : Jesse Watters. Perdant: les conservateurs plongent sur l’AOC

VAINQUEUR MÉDIA : Jesse Watters

Jesse Watters a été nommé l’hôte permanent de l’heure de 19 heures sur Fox News. L’annonce vient après l’hôte précédent Martha Mac Callum a été déplacé à 15 heures il y a environ un an, et un casting tournant d’hôtes a rempli l’heure de 19 heures.

Watters a obtenu sa pause en tant qu’ancien producteur et animateur dans la rue en faisant des interviews de style embuscade pour The O’Reilly Factor, le transformant en rôles de plus en plus importants chez Fox News, y compris un concert de co-animation sur The Five et son samedi soir. spectacle, Watters’ World. La promotion aux heures de grande écoute est sa plus grande pause à ce jour, mettant fin à ce concert du week-end, mais Watters restera sur The Five.

Habitué à la controverse, la rhétorique de Watters a souvent fait l’objet de débats houleux, mais il semble s’approcher d’un Tucker Carlson-esque sécurité d’emploi en Teflon, en grande partie grâce à ses succès d’évaluation.

En faisant cette annonce, le PDG Suzanne Scott a vanté la « polyvalence et le sens de l’accueil » de Watters et sa « connexion profonde avec le public » dans ses divers spectacles. « Nous sommes impatients de le voir étendre encore plus sa connexion grâce à cette nouvelle heure de semaine en solo. »

Watters a déclaré qu’il était « ravi de relever ce nouveau défi » et « reconnaissant pour l’opportunité ».

PERDANT DES MÉDIAS : les conservateurs s’affrontent sur l’AOC pour avoir obtenu Covid

Membre du Congrès Alexandrie Ocasio-Cortez (D-NY) a confirmé qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus. Cette nouvelle a suscité beaucoup de moqueries et de célébrations vertigineuses de la part de ses détracteurs de droite.

Ocasio-Cortez, qui est triplement vaccinée contre Covid, a publié une déclaration par l’intermédiaire de son bureau disant « elle éprouve des symptômes et se rétablit à la maison ».

Le diagnostic d’Ocasio-Cortez survient peu de temps après ses vacances en Floride, où elle a fait la une des journaux en s’en prenant aux républicains et en les accusant de l’avoir agressée comme une projection de leurs « frustrations sexuelles dérangées » à son sujet.

Hugh Hewitt lui a souhaité un prompt rétablissement et a encouragé tout le monde à « choisir la vie » en se faisant vacciner. Cependant, beaucoup trop de ses compatriotes de droite ont adopté une approche beaucoup moins gracieuse, l’attaquant et se moquant ouvertement d’elle, de nombreux tweets prenant le ton misogyne exact dont ils prétendent qu’il est absurde pour elle de se plaindre.

Et si nous n’attaquions tout simplement pas les gens pour avoir attrapé un virus respiratoire contagieux ? Certes, Ocasio-Cortez est jeune et en bonne santé, et protégée par les vaccins mêmes que beaucoup de ses détracteurs méprisent, mais il n’y a aucune raison d’encourager quelqu’un qui attrape une maladie qui a tué plus de 800 000 Américains.

