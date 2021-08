Gagnants de la semaine 1 de la pré-saison – The Ringer

in

Nous passons en revue tout ce que nous avons appris de la semaine 1 de la pré-saison et déterminons comment cela change notre façon de penser, y compris les débuts de la recrue QB, les RB et WR qui se sont démarqués, les mises à jour des blessures et les joueurs de la dynastie à échanger ou à échanger. Enfin, nous avons lu un e-mail d’auditeur particulièrement regrettable au sujet du Père Noël.

Regarder QB (5:09)

Vainqueurs de la pré-saison (35:40)

Mises à jour sur les blessures (50:40)

Cibles commerciales de la dynastie (52:37)

Nous avons ruiné le Père Noël pour un enfant (65:08)

Hôtes : Danny Heifetz, Danny Kelly et Craig Horlbeck

Producteur : Craig Horlbeck

