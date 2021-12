Gagnants des Game Awards 2021 : It Takes Two repart avec Game of The Year

Les Game Awards 2021 ont eu lieu hier soir, et avec de nombreuses révélations, nouvelles et bandes-annonces, des récompenses ont été remises.

Les nominés pour le jeu de l’année de cette année étaient Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart et Resident Evil Village.

Deathloop, Ratchet & Clank: Rift Apart, It Takes Two et Psychonauts 2 sont en tête du peloton avec le plus de nominations.

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des nominés avec les gagnants en gras.

Gagnants des Game Awards 2021

Jeu de l’année

Boucle de la mort

Il faut être deux

Metroid Dread Psychonauts 2 Ratchet & Clank: Rift Apart Resident Evil Village

Meilleure direction de jeu

Boucle de la mort

Il faut deux retours Psychonauts 2 Ratchet & Clank: Rift Apart

Meilleur récit

Deathloop It Takes Tw Life is Strange: True Colors

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Psychonautes 2

Meilleure direction artistique

L’évasion artistique

Boucle de la mort

Kena: Bridge of Spirits Psychonauts 2 Ratchet & Clanl: Rift Apart

Meilleure partition et musique

The Artful Escape Cyberpunk 2077 Deathloop Marvel’s Guardians of the Galaxy

Nier Réplicant

Meilleure conception audio

Boucle de la mort

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank: Rift Apart Resident Evil Village Returnal

Meilleure performance

Erika Mori dans le rôle d’Alex Chen – Life is Strange: True Colors Giancarlo Esposito dans le rôle d’Anton Castillo – Far Cry 6 Jason E. Kelley dans le rôle de Colt Vahn – Deathloop

Maggie Robertson dans le rôle de Lady Dimitrescu – Resident Evil Village

Ozioma Akagha dans le rôle de Julianna Blake – Deathloop

Jeux d’impact

Avant vos yeux Boyfriend Dungeon Chicorée

La vie est étrange : les vraies couleurs

Plus à la maison

Meilleur en cours

Apex Legends Call of Duty : Zone de guerre

Final Fantasy 14 en ligne

Fortnite Genshin Impact

Meilleur indé

12 minutes la porte de la mort

Kena : Pont des esprits

Héros de la boucle de cryptage

Meilleur jeu mobile

Fantastique

Genshin Impact

League of Legends: Wild Rift Marvel Future Revolution Pokemon Unite

Meilleur soutien communautaire

Apex Legends Destin 2

Final Fantasy 14 en ligne

Fortnite No Man’s Sky

Innovation en matière d’accessibilité

Loin cri 6

Forza Horizon 5

Marvel’s Guardians of the Galaxy Ratchet & Clank: Rift Apart The Vale: Shadow of the Crown

Meilleur AR/VR

Hitman 3 Je m’attends à ce que tu meures 2 Lone Echo 2

Resident Evil 4

Sniper Elite VR

Meilleur jeu d’action

Retour 4 Chevalerie sanglante 2 Boucle de la mort Far Cry 6

Retour

Meilleure aventure d’action

Les Gardiens de la Galaxie de Marvel

Terreur Metroid

Psychonauts 2 Ratchet & Clank: Rift Apart Resident Evil Village

Meilleur jeu de rôle

Cyberpunk Monster Hunter Rise Scarlet Nexus Shin Megami Tensei 5

Contes de l’Ascension

Meilleur sport/course

F1 2021 FIFA 22

Forza Horizon 5

Hot Wheels Unleashed Riders République

Meilleur combat

Tueur de démons -Kimetsu No Yaiba – Les Chroniques d’Hinokami

Coupable Gear

Melty Blood – Type Lumina Nickelodeon All-Star Brawl Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown

Meilleure famille

Il faut être deux

Superstars de Mario Party Nouveau Pokemon Snap Super Mario 3D World + Fury Warioware de Bowser : rassemblez-vous

Meilleur Sim/Stratégie

L’Âge des Empires 4

Evil Genius 2: World Domination Humankind Inscryption Microsoft Flight Simulator

Meilleur multijoueur

Retour 4 Sang

Il faut être deux

Knockout City Monster Hunter Rise New World Valheim

Meilleur premier indé

Kena : Pont des esprits

Sable L’évasion artistique La ville oubliée Valheim

Jeu le plus attendu

Anneau ancien

God of War Ragnarok Horizon Forbidden West Suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild Starfield

Meilleur créateur de contenu de l’année

Rêver

Fuslie Gaules Ibai TheGrefg

Meilleur jeu d’eSport

Call of Duty CS:GO DOTA 2

League of Legends

valeureux

Meilleur athlète eSport

Chris « Simp » Lehr Heo « ShowMaker » Su Magomed « Collapse » Khalilov

Oleksandr « s1mple » Kostyliev

Tyson « TenZ » Ngo

Meilleure équipe eSport

Atlanta FaZe (COD) DWG KIA (LOL)

Natus Vincere (CS:GO)

Sentinelles (Valorant) Esprit d’équipe (DOTA2)

Meilleur coach eSport

Airat « Silent » Gaziev Andrey « ENGH » Sholokhov Andrii « B1ad3 » Horodenskyi James « Crowder » Crowder

Kim « kkOma » Jeong-gyun

Meilleur événement eSport

Championnat du monde de League of Legends 2021

PGL Major Stockholm 2021 PUBG Mobile Global Championship 2020 The International 2021 Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters