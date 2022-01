Gagnants des Golden Globes 2022 (ce qui est arrivé)

Cinéma

Meilleur film – comédie musicale ou comédie

« Cyrano »

« Ne lève pas les yeux »

« Pizza à la réglisse »

« Tic, Tic… Boum! »

« West Side Story »

Meilleur film – Drame

« Belfast »

« CODA »

« Dune »

« Le roi Richard »

« Le pouvoir du chien »

Meilleur film en langue étrangère

« Compartiment n°6 »

« Conduire ma voiture »

« La main de Dieu »

« Un héro »

« Mères parallèles »

Meilleur scénario – Film

Paul Thomas Anderson, « Pizza à la réglisse »

Kenneth Branagh, « Belfast »

Jane Campion, « Le pouvoir du chien »

Adam McKay, « Ne lève pas les yeux »

Aaron Sorkin, « Être le Ricardos »

Meilleure chanson originale – Film

« Be Alive » de « King Richard » – Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

« Dos Caterpillars » de « Encanto » – Lin-Manuel Miranda

« Down to Joy » de « Belfast » – Van Morrison

« Here I Am (Singing My Way Home) » de « Respect » – Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

« Pas le temps de mourir » de « Pas le temps de mourir » – Billie Eilish, Finneas O’Connell

Meilleur acteur de soutien dans n’importe quel film

Ben Affleck, « Le Tender Bar »

Jamie Dornan, « Belfast »

Ciarán Hinds, « Belfast »

Troy Kotsur, « CODA »

Kodi Smit-McPhee, « Le pouvoir du chien »

Meilleure actrice dans un second rôle dans un film

Caitríona Balfe, « Belfast »

Ariana DeBose, « West Side Story »

Kirsten Dunst, « Le pouvoir du chien »

Aunjanue Ellis, « le roi Richard »

Ruth Negga, « Passer

Meilleur acteur dans un film – comédie musicale ou comédie

Leonardo DiCaprio, « Ne lève pas les yeux »

Peter Dinklage, « Cyrano »

Andrew Garfield, « Tic, Tic… Boum! »

Cooper Hoffman, « Pizza à la réglisse »

Anthony Ramos, « Dans les hauteurs »

Meilleur film d’animation

« Charme »

« Fuir »

« Luca »

« Mon Sunny Maad »

» Raya et le dernier dragon «

Meilleur acteur dans un film – Drame

Mahershala Ali, « Le chant du cygne »

Javier Bardem, « Ser los Ricardos »

Benedict Cumberbatch, « Le pouvoir du chien »

Will Smith, « le roi Richard »

Denzel Washington, « La tragédie de Macbeth »

Meilleure actrice de film – Drame

Jessica Chastain, « Les yeux de Tammy Faye »

Olivia Colman, « La fille perdue »

Nicole Kidman, « Être les Ricardos »

Lady Gaga, « Maison de Gucci »

Kristen Stewart, « Spencer »

Meilleure actrice dans un film – comédie musicale ou comédie

Marion Cotillard, « Annette »

Alana Haim, « Pizza à la réglisse »

Jennifer Lawrence, « Ne lève pas les yeux »

Emma Stone, « Cruella »

Rachel Zegler, « West Side Story »

Meilleur réalisateur – Film

Kenneth Branagh, « Belfast »

Jane Campion, « Le pouvoir du chien »

Maggie Gyllenhaal, « La fille perdue »

Steven Spielberg, « West Side Story »

Denis Villeneuve, « Dune »

Meilleure bande originale

« La Dépêche française »

« Charme »

« Le pouvoir du chien »

« Mères parallèles »

« Dune »

Photo : . (Emma McIntyre / . pour Hollywood Forei)