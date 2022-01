Gagnants des Golden Globes 2022 : Kate Winslet et Will Smith remportent les meilleurs prix

Meilleur film – Drame – Le pouvoir du chien

Meilleure performance d’une actrice dans un film – Drame – Nicole Kidman (Être les Ricardos)

Meilleure performance d’un acteur dans un film – Drame – Will Smith (le roi Richard)

Meilleur film – comédie musicale ou comédie – Histoire du côté ouest (2021)

Meilleure performance par une actrice dans un film – comédie musicale ou comédie – Rachel Zegler (West Side Story)

Meilleure performance d’un acteur dans un film – comédie musicale ou comédie – Andrew Garfield (cochez, cochez… BOUM !)

Meilleur film d’animation – Encanto

Meilleur film – Langue étrangère – Conduire ma voiture

Meilleure performance par une actrice dans un second rôle dans n’importe quel Film – Ariana DeBose (West Side Story)

Meilleure performance par un acteur dans un second rôle dans n’importe quel film – Kodi Smit-McPhee (Le pouvoir du chien)

Meilleur réalisateur – Jane Campion (Le pouvoir du chien)

Meilleur scénario – Kenneth Branagh (Belfast)

Meilleure musique originale – Hans Zimmer (Dune)

Meilleure chanson originale – Pas le temps de mourir (Billie Eilis et Finneas O Connell)

Meilleure série télévisée – Drame – Succession

Meilleure performance d’une actrice dans une série télévisée – Drame – Michaela Jae Rodriguez (Pose)

Meilleure performance d’un acteur dans une série télévisée – Drame – Jérémy Strong

Meilleure série télévisée – comédie musicale ou comédie – Des hacks

Meilleure performance par une actrice dans une série télévisée – comédie musicale ou comédie – Jean Smart (Hacks)

Meilleure performance par un acteur dans une série télévisée – comédie musicale ou comédie – Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Meilleure série télévisée limitée, série d’anthologie ou film réalisé pour la télévision – Le chemin de fer clandestin

Meilleure performance par une actrice dans une série limitée, une série d’anthologie ou un film réalisé pour la télévision – Kate Winslet (Jument d’Easttown)

Meilleure performance d’un acteur dans une série limitée, une série d’anthologie ou un film conçu pour la télévision – Michael Keaton (Dopesick)

Meilleure performance par une actrice dans un second rôle à la télévision – Sarah Snook (Succession)

Meilleure performance par un acteur dans un second rôle à la télévision – O Yeong-su (Jeu de calmar)

