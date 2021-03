Gagnants des Grammy Awards 2021: Megan Thee Stallion, Taylor Swift, Billie Eilish et HER remportent les meilleurs trophées

Les Grammy Awards distribuent des trophées dans des dizaines de catégories, mais il n’y en a que quatre – Album de l’année, Chanson de l’année, Record de l’année et Meilleur nouvel artiste – où des artistes de tous les genres musicaux s’affrontent.

En 2021, les gramophones en or dans ces quatre catégories principales étaient Megan Thee Stallion du meilleur nouvel artiste, «Savage» de Megan avec Beyoncé pour la chanson de l’année, Taylor Swift’s Folklore pour l’album de l’année et «Everything I Wanted» de Billie Eilish pour le disque de l’année.

Les gagnants de cette année étaient un peu plus variés qu’ils ne l’étaient l’année dernière, quand Eilish a balayé les quatre catégories. Eilish a réapparu parmi les gagnants de cette année, mais elle savait, comme tout le monde, que la soirée appartenait vraiment à Megan Thee Stallion, lauréate du meilleur nouvel artiste.

Megan Thee Stallion est un nom bien connu depuis son single «Hot Girl Summer» en 2019, mais les règles des Grammys stipulent qu’un artiste ne peut se qualifier pour le meilleur nouvel artiste qu’une fois qu’il a fait une percée commerciale qui «établit l’identité publique de cet artiste. . » Selon ces normes, 2020 était absolument l’année de Meghan: elle a sorti «WAP», sa collaboration sans vergogne avec Cardi B; a donné un puissant Saturday Night Live performance; et a lancé un remix de son single à succès «Savage» mettant en vedette Beyoncé qui allait remporter plusieurs hochements de tête aux Grammy Awards (bien qu’il ait perdu le disque de l’année contre «Everything I Wanted» d’Eilish, «Savage» a remporté la meilleure chanson de rap et le meilleur Rap Performance). Comme l’a dit Eilish, la grande gagnante, Megan a eu une année «imparable».

«Savage» a également remporté à Beyoncé son 27e Grammy, et sa victoire dans la meilleure performance R&B pour «Black Parade» l’a mise au-dessus de 28 Grammys, faisant d’elle la chanteuse et artiste féminine la plus récompensée de l’histoire des Grammy.

Beyoncé n’était pas la seule artiste à battre des records aux Grammys. Taylor Swift a remporté l’album de l’année pour son album surprise en quarantaine, Folklore, la troisième fois qu’elle remporte cet honneur particulier. Swift est maintenant la première femme à remporter trois Grammys pour l’album de l’année, et la quatrième personne à réussir un triplé. Elle rejoint Stevie Wonder, Frank Sinatra et Paul Simon.

Pour la liste complète des lauréats des Grammy Awards 2021 dans les 80 catégories et plus, visitez Grammy.com.

Meilleur nouvel artiste

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

CHIKA

Noah Cyrus

D Fumée

Chat Doja

KAYTRANADA

Megan Thee Stallion – GAGNANT

Chanson de l’année

«Black Parade» – Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim «Kaydence» Krysiuk et Rickie «Caso» Tice (Beyoncé)

«La boîte» – Samuel Gloade et Rodrick Moore (Roddy Ricch)

«Cardigan» – Aaron Dessner et Taylor Swift (Taylor Swift)

«Cercles» – Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post et Billy Walsh (Post Malone)

«Ne commencez pas maintenant» – Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa et Emily Warren (Dua Lipa)

«Tout ce que je voulais» – Billie Eilish O’Connell et Finneas O’Connell (Billie Eilish)

«Je ne peux pas respirer» – Dernst Emile II, HER et Tiara Thomas (HER) – GAGNANT

«Si le monde se terminait» – Julia Michaels et JP Saxe (JP Saxe avec Julia Michaels)

Record de l’année

«Colors» – Pumas noirs

«Black Parade» – Beyoncé

«Rockstar» – Da Baby feat. Roddy Rich

« Dites-le » – Doja Cat

«Tout ce que je voulais» – Billie Eilish – GAGNANTE

«Ne commencez pas maintenant» – Dua Lipa

« Cercles » – Post Malone

«Savage» – Megan Thee Stallion feat. Beyoncé

Album de l’année

Folklore – Taylor Swift – GAGNANT

Nostalgie du futur – Dua Lipa

Les femmes en musique, partie III – Haim

Vie courante – Jeu froid

Chilombo – Jhené Aiko

Pumas noires (Édition Deluxe) – Black Pumas

Le saignement d’Hollywood – Post Malone

Djesse Vol. 3 – Jacob Collier