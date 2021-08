Gagnants du Bitcoin pour l’Inde de Tokyo 2020 : l’échange de crypto Bitbns pour récompenser les médaillés avec des SIP crypto

Le Bitdroplet SPP (Plan d’achat systématique) de la bourse permet d’investir dans des crypto-monnaies via un SIP. (Image; PTI Photo/Gurinder Osan)

Afin de féliciter les gagnants des Jeux olympiques de Tokyo, l’échange de crypto-monnaie Bitbns cherche à leur attribuer des SIP Bitcoin d’une valeur de lakhs. La société a déclaré que les gagnants auraient le droit d’ouvrir le SIP sur l’échange qui commencera à partir de Rs 2 lakh pour les médaillés d’or, Rs 1 lakh pour les gagnants d’argent et Rs 50 000 pour les gagnants de bronze. Bitbns cherche à commencer avec Mirabai Chanu qui a remporté une médaille d’argent en haltérophilie, et PV Sindhu pour avoir obtenu une médaille de bronze en badminton pour devenir la première femme indienne à remporter deux médailles olympiques. Le montant sera automatiquement crédité sur leur compte pour que les athlètes y accèdent en remplissant le KYC. La société a déclaré que le SIP sera structuré pour une période de trois à cinq ans “leur offrant ainsi une exposition transparente à l’actif numérique tout en leur permettant de gagner une source fixe de revenus à long terme via la plate-forme”.

«Alors que les meilleurs de nos jeunes cherchent à donner leur vie pour une médaille olympique, nous faisons notre part en créant un SIP Bitcoin pour nos héros olympiques tout en promouvant la culture de l’excellence dans le sport. Avec un pays de 1,3 milliard, nous pouvons certainement monter sur le podium du classement général. Les plus chaleureuses félicitations de l’équipe Bitbns à Mirabai Chanu, PV Sindhu et Lovlina Borgohai pour avoir ramené les médailles », a déclaré Gaurav Dahake, fondateur et PDG de Bitbns à Financial Express Online.

Le Bitdroplet SPP (Plan d’achat systématique) de la bourse permet d’investir dans des crypto-monnaies via un SIP. Les utilisateurs peuvent investir au moins 100 Rs par jour dans les principales pièces de monnaie telles que Bitcoin et Ethereum en versements réguliers, y compris quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, pour encourager les investissements périodiques dans de petits volumes et réduire les risques tout en synchronisant bien le marché. “Les bitcoins et Ethereum ont été les actifs les plus performants de la dernière décennie et ont donné des rendements exceptionnels et nous visons à ce que nos gagnants se livrent à ce voyage enrichissant”, a ajouté Dahake.

L’INR peut être déposé dans le portefeuille à l’aide d’UPI, après quoi l’argent sera automatiquement investi dans la crypto-monnaie selon la périodicité souhaitée, a indiqué la société. Pour encaisser, on peut simplement vendre la crypto-monnaie et l’échanger du portefeuille sur son compte bancaire via la plate-forme

L’Inde a jusqu’à présent remporté trois médailles aux Jeux olympiques de Tokyo. Le lutteur indien Ravi Kumar Dahiya a battu mercredi le Kazakh Nurislam Sanayev en demi-finale pour disputer la finale pour la médaille d’or. Dahiya est le deuxième lutteur indien à participer à la finale des Jeux olympiques après Sushil Kumar aux Jeux olympiques de 2012 à Londres. D’autre part, le lanceur de javelot Neeraj Chopra est également entré en finale avec un lancer spectaculaire de 86,65 m qui l’a classé mercredi en tête du concours du groupe A. De plus, l’équipe indienne de hockey féminin, qui a perdu contre l’Argentine, affrontera la Grande-Bretagne pour une médaille de bronze le 6 août.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

