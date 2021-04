Gagnants et nominés des Oscars 2021 ⋆ .

La 93e cérémonie des Oscars aura lieu plus tard dans la journée à 20 h HE / 17 h HP sur ABC. Mank mène les nominations avec 10, tandis que Le père, Judas et le Messie noir, Minari, Nomadland, Son du métal et Le procès du Chicago 7 chacun en a six. ComingSoon.net aura une couverture complète ce soir et cet article aura tous les résultats.

Consultez la liste complète des lauréats et des nominés aux Oscars 2021 ci-dessous:

Remarque: cette liste sera mise à jour au fur et à mesure que les résultats arriveront et les gagnants seront surlignés en rouge.

Meilleure image

Le père – Philippe Carcassonne, Jean-Louis Livi et David Parfitt

Judas et le Messie noir – Ryan Coogler, Charles D. King et Shaka King

Mank – Ceán Chaffin, Eric Roth et Douglas Urbanski

Minari – Christina Oh

Nomadland – Mollye Asher, Dan Janvey, Frances McDormand, Peter Spears et Chloé Zhao

Jeune femme prometteuse – Ben Browning, Emerald Fennell, Ashley Fox et Josey McNamara

Son du métal – Bert Hamelinick et Sacha Ben Harroche

Le procès du Chicago 7 – Stuart M. Besser et Marc Platt

Meilleur réalisateur

Thomas Vinterberg – Un autre tour

David Fincher – Mank

Lee Isaac Chung – Minari

Chloé Zhao – Nomadland

Émeraude Fennell – Jeune femme prometteuse

Meilleur acteur

Riz Ahmed – Son du métal comme Ruben Stone Chadwick Boseman – Fond noir de Ma Rainey comme Levee Green Anthony Hopkins – Le père comme Anthony Gary Oldman – Mank comme Herman J.Mankiewicz Steven Yeun – Minari comme Jacob Yi

Meilleure actrice

Viola Davis – Fond noir de Ma Rainey comme Ma Rainey Andra Day – Les États-Unis contre Billie Holiday comme Billie Holiday Vanessa Kirby – Morceaux d’une femme comme Martha Weiss Frances McDormand – Nomadland comme Fern Carey Mulligan – Jeune femme prometteuse comme Cassandra «Cassie» Thomas

Meilleur acteur dans un second rôle

Sacha Baron Cohen – Le procès du Chicago 7 comme Abbie Hoffman Daniel Kaluuya – Judas et le Messie noir comme Fred Hampton Leslie Odom Jr. – Une nuit à Miami… comme Sam Cooke Paul Raci – Son du métal comme Joe Lakeith Stanfield – Judas et le Messie noir comme William «Bill» O’Neal

La meilleure actrice dans un second rôle

Maria Bakalova – Film suivant Borat comme Tutar Sagdiyev Glenn Close – Hillbilly Elegy comme Bonnie «Mamaw» Vance Olivia Colman – Le père comme Anne Amanda Seyfried – Mank comme Marion Davies Youn Yuh-jung – Minari comme Soon-ja

Meilleur scénario original

Judas et le Messie noir – Scénario de Will Berson et Shaka King; Histoire de Berson, King, Keith Lucas et Kenny Lucas

Minari – Lee Isaac Chung

Jeune femme prometteuse – Émeraude Fennell

Son du métal – Scénario d’Abraham Marder et Darius Marder; Histoire de Derek Cianfrance et D. Marder

Le procès du Chicago 7 – Aaron Sorkin

Meilleur scénario adapté

Film suivant Borat – Scénario de Sacha Baron Cohen, Peter Baynham, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Erica Rivinoja et Dan Swimer; Histoire du baron Cohen, Hines, Nina Pedrad et Swimer; Basé sur le personnage de Baron Cohen

Le père – Christopher Hampton et Florian Zeller, d’après la pièce de Zeller

Nomadland – Chloé Zhao, d’après le livre de Jessica Bruder

Une nuit à Miami… – Kemp Powers, basé sur son jeu

Le tigre blanc – Ramin Bahrani, d’après le roman d’Aravind Adiga

Meilleur long métrage d’animation

En avant – Kori Rae et Dan Scanlon

Au-dessus de la lune – Peilin Chou, Glen Keane et Gennie Rin

Un film de Shaun le mouton: Farmageddon – Will Becher, Paul Kewley et Richard Phelan

Âme – Pete Docter et Dana Murray

Marcheurs de loups – Tomm Moore, Stéphan Roelants, Ross Stewart et Paul Young

Meilleur long métrage international

Un autre tour (Danemark) en danois – réalisé par Thomas Vinterberg

Meilleurs jours (Hong Kong) en mandarin – réalisé par Derek Tsang

Collectif (Roumanie) en roumain – réalisé par Alexander Nanau

L’homme qui a vendu sa peau (Tunisie) en arabe – réalisé par Kaouther Ben Hania

Quo Vadis, Aida? (Bosnie-Herzégovine) en bosniaque – réalisé par Jasmila Žbanić

Meilleur long métrage documentaire

Collectif – Alexander Nanau et Bianca Oana

Camp Crip – Sara Bolder, Jim LeBrecht et Nicole Newnham

L’agent taupe – Maite Alberdi et Marcela Santibáñez

Mon professeur de poulpe – Pippa Ehrlich, Craig Foster et James Reed

Temps – Garrett Bradley, Lauren Domino et Kellen Quinn

Meilleur court métrage documentaire

Colette – Alice Doyard et Anthony Giacchino

Un concerto est une conversation – Kris Bowers et Ben Proudfoot

Ne pas diviser – Charlotte Cook et Anders Hammer

Salle de la faim – Skye Fitzgerald et Michael Shueuerman

Une chanson d’amour pour Latasha – Sophia Nahali Allison et Janice Duncan

Meilleur court métrage d’action en direct

Sentir à travers – Doug Roland et Susan Ruzenski

La salle des lettres – Elvira Lind et Sofia Sondervan

Le présent – Ossama Bawardi et Farah Nabulsi

Deux étrangers éloignés – Travon Free et Martin Desmond Roe

Oeil blanc – Shira Hochman et Tomer Shushan

Meilleur court métrage d’animation

Terrier – Michael Capbarat et Madeline Sharafian

Genius loci – Adrien Mérigeau et Amaury Ovise

Si quelque chose arrive, je t’aime – Michael Govier et Will McCormack

Opéra – Erick Oh

Oui, les gens – Arnar Gunnarsson et Gísli Darri Halldórsson

Meilleure musique originale

Da 5 sangs – Terence Blanchard

Mank – Trent Reznor et Atticus Ross

Minari – Émile Mosseri

Nouvelles du monde – James Newton Howard

Âme – Trent Reznor, Atticus Ross et Jon Batiste

Meilleure chanson originale

“Combattez pour vous” de Judas et le Messie noir – Musique de D’Mile et HER; paroles de ELLE et Tiara Thomas «Hear My Voice» de Le procès du Chicago 7 – Musique de Daniel Pemberton; paroles de Celeste et Pemberton «Husavik» de Concours Eurovision de la chanson: L’histoire de la saga du feu – Musique et paroles de Rickard Göransson, Fat Max Gsus et Savan Kotecha «Io sì (Seen)» de La vie à venir – Musique de Diane Warren; paroles de Laura Pausini et Warren «Speak Now» de Une nuit à Miami… – Musique et paroles de Sam Ashworth et Leslie Odom Jr.

Meilleur son

Levrette – Beau Borders, Michael Minkler, Warren Shaw et David Wyman

Mank – Ren Klyce, Drew Kunin, Jeremy Molod, Nathan Nance et David Parker

Nouvelles du monde – William Miller, John Pritchett, Mike Prestwood Smith et Oliver Tarney

Âme – Coya Elliot, Ren Klyce et David Parker

Son du métal – Jaime Baksht, Nicolas Becker, Philip Bladh, Carlos Cortés et Michelle Couttolenc

Meilleur design de production

Le père – Conception de la production: Peter Francis; Décoration de décor: Cathy Featherstone

Fond noir de Ma Rainey – Conception de la production: Mark Ricker; Décoration du décor: Karen O’Hara et Diana Sroughton

Mank – Conception de la production: Donald Graham Burt; Décoration du décor: Jan Pascale

Nouvelles du monde – Conception de la production: David Crank; Décoration du décor: Elizabeth Keenan

Principe – Conception de la production: Nathan Crowley; Décoration du décor: Kathy Lucas

Meilleure photographie

Judas et le Messie noir – Sean Bobbitt

Mank – Erik Messerschmidt

Nouvelles du monde – Dariusz Wolski

Nomadland – Joshua James Richards

Le procès du Chicago 7 – Phedon Papamichael

Meilleur maquillage et coiffure

Emma. – Laura Allen, Marese Langan et Claudia Stolze

Hillbilly Elegy – Patricia Dehaney, Eryn Krueger Mekash et Matthew W. Mungle

Fond noir de Ma Rainey – Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal et Jamika Wilson

Mank – Colleen LaBaff, Kimberley Spiteri et Gigi Williams

Pinocchio – Dalia Colli, Mark Coulier et Francesco Pegoretti

Meilleure conception de costumes

Emma. – Alexandra Byrne

Fond noir de Ma Rainey – Ann Roth

Mank – Trish Summerville

Mulan – Bina Daigeler

Pinocchio – Massimo Cantini Parrini

Meilleur montage de film

Le père – Yorgos Lamprinos

Nomadland – Chloé Zhao

Jeune femme prometteuse – Frédéric Thoraval

Son du métal – Mikkel EG Nielsen

Le procès du Chicago 7 – Alan Baumgarten

Meilleurs effets visuels

Amour et monstres – Geneviève Camailleri, Brian Cox, Matt Everitt et Matt Sloan

Le ciel de minuit – Matthew Kasmir, Chris Lawrence, Max Solomon et David Watkins

Mulan – Sean Andrew Faden, Steve Ingram, Anders Langlands et Seth Maury

Le seul et unique Ivan – Nick Davis, Greg Fisher, Ben Jones et Santiago Colomo Martinez

Principe – Scott R. Fisher, Andrew Jackson, David Lee et Andrew Lockley