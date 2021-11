Gagnants et perdants à Barcelone après la nomination de Xavi

Xavi a certainement fait la loi après son retour à Barcelone, et pas avant, il faut le dire.

Pendant trop longtemps, une atmosphère perçue de « camp de vacances » a pénétré, avec, si l’on en croit les rumeurs, du favoritisme envers certains joueurs.

Cela va apparemment s’arrêter immédiatement et, par conséquent, les règles du jeu seront nivelées.

Afin de réaliser la configuration qu’il souhaite, Xavi voudrait mettre en œuvre les règles suivantes :

Les joueurs doivent arriver à l’entraînement au moins une heure et demie à l’avance. Le personnel doit arriver au moins deux heures à l’avance. Les joueurs doivent manger à la Ciutat Esportiva. Des amendes seront en place pour les retards et se multiplieront par infraction. Pas d’arrivée à la maison après 12h dans les 48 heures d’un match. Places de départ attribuées entièrement en fonction des performances à l’entraînement. Il n’y a aucune garantie pour les joueurs. Les activités à risque (comme le surf) sont interdites en saison. Les joueurs doivent représenter correctement Barcelone, qu’ils soient dans le club ou en vacances.

Ce que cela signifiera pour des joueurs comme Ousmane Dembele en particulier, c’est une façon beaucoup plus professionnelle de faire les choses.

Souvent en retard pour l’entraînement au début de son séjour au club, il sera intéressant de voir comment Xavi traite le Français si ses vieilles habitudes ont la vie dure.

On pense que le club veut garder Dembele à tout prix, mais, selon la liste ci-dessus, tout le monde devra suivre la ligne. Xavi ne peut pas installer son stand et ensuite appliquer les règles en conséquence.

Pour l’instant, Dembele peut certainement se considérer comme un vainqueur aux yeux de Xavi, aux côtés de Pedri et Frenkie de Jong.

L’autre De Jong, Luuk, est définitivement dans la liste des perdants et se retrouvera expulsé à la première occasion.

Que ce soit les anciens collègues de Xavi ; Sergio Busquets, Gerard Pique, Sergi Roberto et Jordi Alba le suivront bientôt, cela dépendra en grande partie du reste de la saison.

On ne peut pas remettre en question le professionnalisme du quatuor et il ne fait aucun doute qu’ils suivront les règles, mais sont-ils en fait assez bons pour tenir les autres à l’écart ? Peuvent-ils conserver leur place de manière réaliste pour chaque match ou Xavi va-t-il être courageux et promouvoir plus de jeunes joueurs dans la première équipe ?

Alors que nous commençons à savoir si Xavi est l’élève devenu maître ou non, il est clair que ce sera à nouveau une période extrêmement excitante pour les culers et qui doit être adoptée.

Aucune attente, juste le soutien dont Xavi a besoin de la part des fans pour faire son travail sans entrave.