Gagnants et perdants avec le Bayern Munich aligné avec les quatre et trois arrière

Ce n’est que le début de la saison, mais le Bayern Munich a déjà eu des problèmes de blessures. Lucas Hernandez a raté les deux premiers matchs mais travaille toujours à son retour. Alphonso Davies a également été blessé mais a réussi à se préparer pour le premier match de Bundesliga contre le Borussia Mönchengladbach.

Après la trêve internationale, tout le monde devrait être en forme. Comment Julian Nagelsmann alignera-t-il son équipe contre le RB Leipzig, en particulier en défense, qu’il choisisse d’aller avec un dos quatre ou un dos trois ? Dans leur analyse récente, Bild rapporte la situation actuelle de l’équipe.

Si le Bayern s’aligne avec un back-quatre, alors Niklas Süle devrait s’inquiéter pour sa place dans le onze de départ. Nagelsmann ira très probablement avec Lucas Hernandez et Dayot Upamecano comme défenseurs centraux et Davies et Pavard sur les côtés.

Si Nagelsmann opte pour un trio de retour, alors nous verrons Hernandez, Upamecano et Süle comme défenseurs centraux. Dans cette situation, Pavard sera mis sur le banc et Leroy Sane ou Jamal Musiala seront transférés au poste d’ailier droit. Le problème avec Pavard, c’est qu’il n’a pas grand-chose à offrir lorsqu’il avance.

Quoi qu’il en soit, Tanguy Nianzou est toujours considéré comme inexpérimenté, et le coach souhaite l’intégrer petit à petit.