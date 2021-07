Gagnants et perdants de la date limite des échanges de la MLB en 2021

in

Je ne dis pas que les Braves – ils ont échangé contre Eddie Rosario et Adam Duvall – ne sont pas des prétendants dans la division. Mais les Mets ont obtenu de l’aide dans la rotation et Baez est d’une grande aide. Les Phillies ont fait un gros échange avec les Rangers. L’une de ces équipes pourrait être expulsée… et ce pourrait être Atlanta.

Le commerce officiel #Phillies–#Rangers :

Les Phillies acquièrent Kyle Gibson, Ian Kennedy et Hans Crouse.

Les #Rangers acquièrent Spencer Howard, Kevin Gowdy et Josh Gessner. – Bob Nightengale (@BNightengale) 30 juillet 2021

Mise à jour : ce mouvement pourrait aider !

Atlanta ne déconne pas dans l’Est de la NL, ils acquièrent le plus proche des #Pirates, Richard Rodriguez. – Bob Nightengale (@BNightengale) 30 juillet 2021

MISE À JOUR 2: Peut-être devrais-je repenser cela?