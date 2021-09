Gagnants et perdants de la NFL Semaine 3: Les Cowboys sont de retour pour posséder la NFC East

Mise à jour du football du lundi soir

Peu m’importe si vous pensez que les Cowboys sont surexposés et qu’on en parle trop, car nous devons appeler un chat un chat : cette équipe a l’air vraiment, vraiment bien. À 2-1 et avec apparemment personne d’autre pour les défier dans la NFC East, la seule chose qui peut arrêter Dallas maintenant est une blessure.

Lundi soir, les Cowboys ont dominé les Eagles en route vers une victoire 41-21, mais il ne s’agit pas vraiment de simplement battre Philly, une équipe qui essaie toujours de trouver sa place, il est plus important de prendre la saison dans son intégralité. Jusqu’à présent, les Cowboys ont perdu de justesse contre les Buccaneers pour commencer la saison, puis ont battu les Chargers, maintenant une victoire sur Philly. Ce sont deux victoires sérieuses pour commencer la saison, suivies par une équipe qui n’est pas tout à fait là, mais loin d’être en reste.

Gardez un œil sur Dallas, même si ce n’est qu’un seul car vous n’aimez pas trop leur prêter attention, car cette équipe est sur le point de faire beaucoup plus de bruit.

Gagnant : Dak Prescott

Dak a rebondi après une sortie difficile contre les Chargers (même si Dallas a gagné) et était absolument intouchable lundi soir. Terminant le match 21-en-16, 238 verges et 3 touchés, il a été le facteur le plus important dans le succès offensif des Cowboys.

C’est vraiment formidable de voir Prescott rebondir après une blessure et prouver qu’il est tout à fait le quart-arrière de la franchise de premier plan qu’il était censé être.

Perdant : la prise de décision offensive des Eagles

Quelqu’un doit dire à Philly que Jalen Hurts doit gagner en confiance en ne mettant pas ENTIÈREMENT CHAQUE JEU SUR LUI. Sérieusement, il ne s’agissait pas d’avoir à lancer pour revenir dans le match, en fait, il s’agissait d’un match à un score dans le deuxième quart-temps.

Cependant, malgré cela, les Eagles ont refusé de laisser Miles Sanders porter le ballon – même s’il avait du succès sur le terrain. Il a terminé avec un dérisoire 2 courses pour 27 verges. Au total, les demi offensifs de Philadelphie ont porté le ballon trois fois contre neuf tentatives pour Hurts.

Ce n’est pas la recette du succès. Prenez la pression de lui pour l’amour du ciel.

L’une des histoires les plus curieuses de l’intersaison était la frénésie alimentaire en coulisses autour de Matthew Stafford. Les équipes ont furieusement appelé Détroit dès qu’il est devenu clair que les Lions étaient prêts à reconstruire et à le laisser libre. Les Panthers, les Broncos, les Colts et les 49ers ont tous fait des tentatives, mais en fin de compte, ce sont les Rams qui ont la puissance de feu pour conclure l’affaire.

Ce n’est pas que Stafford était mauvais, loin de là, évidemment, mais quand vous avez tant d’équipes désireuses d’avoir un quart-arrière de 33 ans, il est clair que toute la ligue pense la même chose : ce gars a encore beaucoup dans le réservoir, et a désespérément besoin de changer de décor.

Trois semaines après le début de la saison, ce n’est pas seulement le meilleur échange de 2021, mais l’un des meilleurs depuis des années. Stafford joue mieux que jamais auparavant, et les Rams désormais 3-0 ont une victoire bien méritée contre les Buccaneers, qui était auparavant présentée comme une bataille entre l’élite de la NFC.

Je déteste vraiment projeter des statistiques cette saison, parce que ça ne me semble pas correct. Dans quelques années, nous aurons une meilleure idée des chiffres de référence, mais dans l’état actuel des choses, je suis toujours en faveur de la normalisation des projections pour une saison de 16 matchs, simplement parce que cela me semble bien. Alors, sachez simplement que les chiffres suivants seraient encore plus augmentés.

Dans l’état actuel des choses, si Stafford maintient ce rythme, il finira par :

5 024 verges (le plus haut depuis 2011, le 2e plus haut en carrière) 48 touchés (plus haut en carrière) 5 interceptions (plus bas en carrière) 78 % d’achèvement (plus haut en carrière) 10,12 verges par tentative (plus haut en carrière) 130,63 notes de passeurs (plus haut en carrière)

Pour être clair, ce ne serait pas une bonne saison selon les normes de Matthew Stafford, ce serait la meilleure saison de quart-arrière de tous les temps. Dire que tout cela tiendra, c’est comme prédire un match de Jenga après le premier coup, mais en dehors des touchés (dont il est toujours à portée de main), le 2021 de Stafford éclipserait le 2007 de Tom Brady et le 2013 de Peyton Manning dans tous les autres domaines statistiques.

Je pense qu’il a été beaucoup trop facile d’oublier Los Angeles cette saison, comme c’est généralement le cas avec beaucoup d’équipes de la côte ouest. Ils se font oublier dans la discussion et ce n’est qu’à la fin de la saison que tout le monde est surpris qu’ils soient vraiment bons.

Il est temps de commencer à prêter attention à ce qui se passe avec les Rams de Los Angeles. Battre Brady et les Buccaneers contribuera grandement à attirer l’attention, mais au-delà de cela, Stafford pourrait enfin obtenir le crédit qu’il mérite depuis longtemps.

Gagnant : Justin Herbert

Les Chargers sont les demoiselles d’honneur de l’AFC West depuis aussi longtemps que je me souvienne, mais j’ai l’impression que les choses changent, et la plus grande force du hasard est Justin Herbert.

J’ai eu le match entre les Chargers et les Chiefs encerclé comme un à regarder, et je suis content de l’avoir fait – parce que c’était amusant de regarder Herbert jouer. Il a terminé la journée avec 281 verges par la passe et quatre touchés, s’étendant à l’amour de trois receveurs différents.

Herbert ne montre aucun signe de baisse après sa saison recrue record, et en fait, il s’améliore. Bien qu’il soit sur le point de lancer plus d’interceptions qu’il y a un an, il a également augmenté ses verges par la passe, son pourcentage d’achèvement, ses verges par tentative et ses touchés.

Cela aide que Los Angeles a fait un excellent travail en mettant des armes autour de sa recrue, et cela rapporte d’énormes dividendes. Sur un jeu donné, Herbert n’a pas moins de trois menaces de réception importantes à trouver, et elles peuvent être échangées contre une diversité de joueurs pour donner aux défenses un aspect vraiment difficile à gérer.

Avec les chefs en difficulté jusqu’à présent, nous pourrions assister à un changement de pouvoir dans la division. Même si nous n’atteignons pas tout à fait ce zénith, il est clair que les Chargers sont proches, vraiment proches.

Loser : Attendez-vous à ce qu’un QB recrue vous porte

C’était vraiment comme si nous venions de passer un cap après que Joe Burrow et Justin Herbert aient changé la fortune de leur équipe lors de leur première saison. Cela s’est produit en 2018 et 2019 lorsque Baker Mayfield et Kyler Murray ont fait le travail respectivement. Maintenant, nous apprenons dans les restes glorieux et carbonisés de l’orgueil que les quarts-arrières entrent dans la NFL et exceller sont vraiment, vraiment difficiles.

Il ne s’agit pas tant de Trevor Lawrence, Zach Wilson, Justin Fields et Mac Jones qui luttent, autant que cela témoigne du fait que la NFL, malgré les meilleures suppositions, n’a pas été «résolue». Bien sûr, les infractions universitaires sont plus avancées que jamais et les recrues mieux préparées qu’à tout autre moment du football moderne – mais elles sont quand même sorties sur le terrain dimanche et se sont toutes fait botter le cul de manière spectaculaire.

Essayer de décider qui était le pire de l’équipage est une course folle. Comme manger cinq variantes de crème glacée au cérumen et décider laquelle est la plus agréable au goût. Au lieu de cela, combinons les tours en un cerbère de médiocrité. Si tous les quatre étaient un seul joueur, voici la ligne de statistiques :

77 sur 140 (achèvement à 55 %), 717 verges (5,1 verges par tentative), 2 touchés, 7 interceptions – 51,2 notes de passeur

Si vous faites correspondre cela au joueur de l’ère moderne le plus proche, vous obtenez … Jimmy Clausen. Je suis sûr qu’au moins un de ces gars sera bon quand la poussière retombera, mais bon sang en ce moment, ces équipes ne profitent pas du démarrage d’une recrue qui a ce regard de cerf dans les phares. Cela nous amène à…

Perdant : blocage des passes

Si vous suivez la ligue, vous verrez environ 20 fans se plaindre de ne pas avoir une bonne ligne offensive, et cela vient avec raison. Le manque de bonne protection QB de la ligue est remarquablement prononcé cette saison.

Une partie de cela vient du fait qu’il y a tellement de quarts de première et deuxième année qui s’adaptent toujours à la vitesse de la ligue et à ce qu’ils peuvent s’en tirer sous le centre, mais néanmoins le résultat a été absolument stupéfiant.

De 2010 à 2020, le nombre moyen de passeurs qui ont terminé la saison avec plus de 10 sacs était de 20. À l’heure actuelle, il y a actuellement 39 joueurs en mesure de terminer avec des sacs à deux chiffres.

De plus, six joueurs sont sur le point de terminer avec plus de 20,0 saisons de sac (réduit pour un calendrier de 16 matchs). C’est une marque que seuls 21 joueurs ont atteinte dans l’histoire de la NFL, et plus d’un quart pourrait être ajouté à cette liste d’ici la fin de l’année.

En bref : la ligue a un besoin urgent de plus de blocages de passes, et il y a une sérieuse fuite des cerveaux à ce poste.

Gagnant : Justin Tucker

Vous devez faire quelque chose d’assez spécial pour obtenir un clin d’œil en tant que kicker, et, eh bien… Justin Tucker a fait quelque chose d’assez spécial.

Tucker a percé le panier de 66 verges avec un peu d’aide d’un rebond, mais je me moque de la façon dont cela s’est produit. Ce n’était pas à l’altitude, il n’y avait pas de vent arrière pour en bénéficier – juste un mec avec une jambe qui ne s’est pas envolée lorsqu’il a effacé le ballon dans le siècle suivant.

Gagnant : La promo Tom Brady Adele

Oh, c’était mauvais. C’est un gagnant parce que je suis un grand fan de films terribles. Profitez simplement de cette œuvre d’art.

L’ensemble surmené était si mauvais qu’il a laissé Bob Costas et Cris Collinsworth sans voix – ce qui n’est pas une mince affaire. Je sais que tout le monde veut vraiment que Brady contre la Nouvelle-Angleterre soit quelque chose au cours de la semaine 4, mais on dirait que ça va être triste.

Gagnant : Dépaysement

Nous avons déjà parlé de ce que Matthew Stafford a fait pour les Rams, mais Sam Darnold joue en Caroline, Teddy Bridgewater monte en flèche à Denver, et diable, même Jared Goff trouve sa place dans une équipe des Lions qui est beaucoup plus compétitive que quiconque leur a donné du crédit.

Le remaniement majeur de QB qui s’est produit cette intersaison rapporte de sérieux dividendes et ajoute une autre couche de plaisir à une saison déjà sauvage.

Perdant : les Steelers de Pittsburgh



C’était une équipe de football 12-4 il y a un an ! Maintenant, ils perdent contre les Bengals à l’intérieur de leur division. Ce n’est pas censé frapper Cincinnati, c’est juste que personne à Pittsburgh ne devrait être satisfait de la façon dont cette équipe joue. À 1-2, ils peuvent certainement encore tourner la saison, mais l’AFC North est une division si difficile et maintenant les Steelers ont connu une période difficile contre les Broncos 3-0, les Seahawks 1-2 qui sont dans une position de désespoir similaire, puis revenez à l’ardoise divisionnaire avec les Browns.

Les roues pourraient vraiment tomber si vite.

Gagnant : Jaguars acceptant leur sort

J’ai regardé la semaine dernière un documentaire vraiment fascinant sur les avantages des drogues psychédéliques utilisées dans des contextes thérapeutiques et sur la façon dont les recherches luttent contre la stigmatisation persistante des années 1960 pour obtenir un financement.

À l’intérieur de celui-ci, l’un des éléments les plus fascinants était l’utilisation de champignons à psilocybine par des patients atteints d’un cancer en phase terminale. Pour faire court, il a été démontré que la consommation de drogues avait des avantages mentaux importants pour les personnes confrontées à la mort, facilitant leur acceptation de la mortalité et de la paix alors que leur état s’aggravait beaucoup, beaucoup plus facilement.

Alors quand j’ai vu ce tweet, ça m’a rappelé ça.

Jaguars WR Marvin Jones avec un message pour tout le monde : « rentrez chez vous et buvez du vin » – Mark Long (@APMarkLong) 26 septembre 2021

L’acceptation est une partie si importante du processus.

Vainqueur : Fans de foot

Peu m’importe quelle équipe vous soutenez, trois semaines cette saison ont été spectaculaires. Dimanche, cinq autres matchs ont été réglés par un seul score, portant le total de la ligue cette saison à 21.

Si vous voulez être cynique à propos de la ligue, d’accord … je comprends, mais lorsque plus de 20% des matchs sont proches, cela signifie que nous sommes prêts pour une course folle. De plus, je ne sais pas si quelqu’un a des sentiments fermes sur qui est bon et qui ne l’est pas. On a l’impression qu’il y a autant d’équipes incroyables avec des records perdants que de tigres de papier avec des victoires, ce qui maintient l’intrigue pendant les 13 prochaines semaines.

Je pense que nous tenons toujours à vivre une saison très spéciale.