Gagnants et perdants de la période de signature précoce : Texas, Texas A&M se chargent, Oklahoma, glissade de Clemson

La Journée nationale de la signature a changé.

La période de signature précoce pour la classe de recrutement 2022 s’est ouverte mercredi, un événement qui a retiré la majeure partie du drame de NSD en février. Il s’agit également de la première période de signature de l’ère du nom, de l’image et de la ressemblance.

Deion Sanders a émergé comme la meilleure histoire en amenant le demi de coin Travis Hunter, la recrue n ° 1 de la promotion 2022 selon 247Sports.com, à Jackson State. C’est vrai, Hunter a choisi une école FCS plutôt que l’État de Floride, la Géorgie et Auburn. Sanders est donc le vainqueur incontesté aux dépens de l’entraîneur des Séminoles, Mike Norvell.

Malgré ce tournant inattendu, les mêmes vieilles puissances du football universitaire ont dominé ce cycle. La Géorgie, l’Alabama et le Texas A&M ont enregistré des cours chargés pour 2022. Il y a eu 29 changements d’entraîneurs FBS en 2021, et certains de ces programmes ont eu du mal à suivre.

Sporting News se penche sur les gagnants et les perdants :

Gagnants : Texas A&M et Texas

La Géorgie et l’Alabama restent pleinement opérationnels, mais les Aggies rattrapent Jimbo Fisher. Ces trois programmes sont les seuls à avoir débarqué plus de deux recrues cinq étoiles.

Le quart-arrière Conner Weigman (Bridgeland, Cypress, Texas) est le centre d’une classe chargée qui comprenait également trois autres recrues cinq étoiles parmi les joueurs de ligne défensive Gabriel Brownlow-Dindy (Lakeland, Floride) et Walter Nolen (Powell, Tenn.) et le receveur Evan Stewart (Liberty, Frisco, Texas).

C’est la meilleure classe de Fisher à ce jour, et cela devrait porter ses fruits dans la course aux bras de la SEC West. Texas A&M a été incohérent sur le terrain cette année lors d’une saison de 8-4, mais les Aggies ont battu l’Alabama 41-38.

Le Texas, quant à lui, recrute au moins comme une école SEC sous Steve Sarkisian.

Les Longhorns, qui avaient la classe n ° 15 en 2021, sont revenus dans le top 10 avec une solide performance. Le Texas a décroché 11 espoirs dans l’État avec quatre étoiles ou plus moins d’une semaine après que Quinn Ewers, qui aurait été un quart-arrière cinq étoiles dans cette classe s’il n’avait pas été reclassé, a été transféré de l’État de l’Ohio.

En parlant de cela, le demi défensif quatre étoiles Terrance Brooks (Little Elm, Texas) a quitté l’Ohio State. Compte tenu du succès des Buckeyes au Texas sous Urban Meyer et Ryan Day, c’est un revirement important.

Le plaqueur cinq étoiles Kelvin Banks (Summer Creek, Humble, Texas) est le point d’ancrage de la classe, mais Ewers aura des cibles d’élite dans les quatre étoiles Brennan Thompson (Spearman, Texas) et Xavion Brice (Seguin, Arlington, Texas), qui a basculé de l’Oklahoma.

Les Longhorns viennent de connaître une saison décevante de 5-7. L’ancien entraîneur Tom Herman a eu trois classes consécutives dans le top 10 de 2018 à 2020. Sarkisian tirera-t-il plus de cette classe sur le terrain ?

Perdant : Floride et Miami

Les Gators et les Hurricanes ont des classes classées n ° 75 et n ° 77, respectivement. C’est peut-être le développement le plus étonnant en 2021.

Les Gators n’ont que deux recrues cinq étoiles dans les cinq dernières classes. Le départ de Dan Mullen a laissé peu de temps à Billy Napier pour sauver une classe qui n’avait que huit engagements dans la journée.

Miami a licencié Manny Diaz et a embauché Mario Cristobal de l’Oregon. Cristobal a construit des classes solides avec les Ducks et devrait être capable de suivre le modèle avec les Hurricanes, mais ces deux programmes sont plus performants dans cette prochaine classe.

C’est parce que Florida State, malgré la défaite de Hunter contre Jackson State, avait une bien meilleure classe que les Gators ou les Hurricanes. Le sécurité cinq étoiles Sam McCall (Lake Gibson, Lakeland, Floride) a mis en évidence ce groupe.

Gagnant : État de l’Ohio

Les Buckeyes ont perdu contre le Michigan et n’ont pas réussi à faire partie du CFP pour la première fois en trois saisons sous Ryan Day.

Et c’est… d’accord ?

Tant que ce brillant recrutement continue. L’État de l’Ohio a répondu à cette perte en embauchant le coordinateur défensif de l’État de l’Oklahoma, Jim Knowles. Les Buckeyes ont ensuite décroché une autre classe parmi les cinq premiers qui était meilleure que Penn State et Michigan.

Les deux meilleures pièces de cette classe sont également des produits en état. Le secondeur cinq étoiles CJ Hicks (Alter, Dayton, Ohio) et le demi défensif Sonny Styles (Central, Pickerington, Ohio) pourraient être des joueurs à impact instantané dans la défense de Knowles. Les Buckeyes se sont ajoutés à la salle des quarts avec le quatre étoiles Devin Brown (Corner Canyon, Draper, Utah).

Day a classé les cinq premières classes en trois cycles consécutifs, et il n’y a pas eu de baisse depuis la retraite d’Urban Meyer.

Perdant : Oklahoma

Le départ de Riley a entraîné une série de dégagements et Venables a fait de son mieux pour sauver la classe. Le retournement de Brice était l’un de ces mouvements.

C’est toujours une classe parmi les 10 premiers, mais il n’y avait pas de recrue cinq étoiles. Les Longhorns et les Aggies avaient de meilleures classes, et c’est la concurrence avec le passage en attente à la SEC.

De bonnes nouvelles? Le receveur quatre étoiles Jayden Gibson (West Orange, Winter Garden, Floride) était l’une des meilleures recrues de cette classe, et Venables a fait un travail magistral en recrutant l’État de Floride lorsqu’il était à Clemson. Gardez un œil sur les performances des Sooners dans le Sunshine State au cours du prochain cycle.

Gagnant : Kentucky

https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/66/e6/mark-stoops-11-4-getty-ftrjpg_1b1zoqyv02ju218u7g4vv5sz3k.jpg?t=-333513020&w=500&quality=80

Mark Stoops est resté entraîneur-chef. Les coordonnateurs Liam Coen et Brad White sont également restés sur place. Les Wildcats recrutent comme un programme du top 10. C’est impressionnant dans la SEC.

Stoops continue de recruter au milieu des pays Big Ten et SEC avec un grand succès.

Le plaqueur cinq étoiles Kiyaunta Goodwin (Charleston, Indiana) est le point d’ancrage d’une autre classe solide qui comprenait des joueurs de 11 États différents. Mercredi, le Kentucky est allé vers le nord et a décroché le plaqueur défensif quatre étoiles Deone Walker (Cass Tech, Detroit).

Ce cycle a également décroché le rusher quatre étoiles Tyreese Fearby (Perry Traditional Academy, Pittsburgh) et le receveur quatre étoiles Barion Brown (Pearl-Cohn, Nashville). L’extension de Stoops signifie que les Wildcats continueront de s’appuyer sur ce succès constant.

Perdant : Clemson

Les Tigers ont glissé hors du top 10 après une saison de 9-3 en 2020, et l’entraîneur de Clemson Dabo Swinney a remplacé les coordinateurs de longue date Brent Venables et Tony Elliott par Wes Goodwin et Brandon Streeter, respectivement. Swinney a également été franc sur le concept de payer les joueurs avant le début de l’ère du nom, de l’image et de la ressemblance.

Ces fils vont-ils se déchirer à la dynastie Dabo ?

Nous rencontrerons ce récit à mi-chemin. La Caroline du Nord avait la classe la mieux classée de l’ACC, ce qui a brisé une série de quatre classes consécutives dans le top 10 pour les Tigers. Même la Caroline du Sud gagne du terrain sous la direction de l’entraîneur Shane Beamer.

Clemson a quand même remporté ses cinq derniers matchs et rebondira avec l’aide de ces classes chargées. La classe de recrutement moyenne des Tigres à l’ère CFP se classe à 9,6, donc une année en dehors du top 10 n’est pas un facteur décisif. Quatre des cinq meilleurs espoirs de Caroline du Sud ont toujours choisi Clemson, dont le demi de coin quatre étoiles Jeadyn Lucas (Mauldin, SC) et le receveur quatre étoiles Adam Randall (Myrtle Beach, SC).

C’est un cycle, mais c’est quelque chose à surveiller de près en 2022.