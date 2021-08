Gagnants et perdants de l’intersaison NBA, et sac postal d’auditeur !

Toute l’équipe est présente pour la finale de la saison des Real Ones ! Le producteur exécutif TD nous explique pourquoi il est si fou (0:25), puis Logan et Raja répondent aux questions de l’enquête intersaison NBA de The Ringer (2:30). Enfin, Jomi Adeniran, officier en chef des mèmes et big shot certifié, ouvre le sac postal de l’auditeur (27h30). Real Ones reviendra dans quelques semaines, mais en attendant, profitez de toutes les autres couvertures de l’intersaison et de la ligue d’été de la NBA sur le fil Ringer NBA Show et The Mismatch.

Hôtes : Logan Murdock et Raja Bell

Invité : Jomi Adeniran

Producteur associé : Sasha Ashall

