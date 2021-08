Gagnants et perdants des agences libres de la NBA jusqu’à présent en 2021

La NBA n’a pas perdu de temps pour lancer la manne des agences libres cette année. L’accord de 85 millions de dollars de Lonzo Ball avec les Chicago Bulls via une signature et un échange a été annoncé au moment où la période de moratoire s’est ouverte lundi à 18 h HE. Cela a donné le ton à une folle journée de transactions qui a vu un grand pourcentage des agents libres de la ligue s’engager dès le premier jour.

Le champion Bucks a ramené un élément clé d’une bonne affaire à Bobby Portis, mais a perdu PJ Tucker lorsqu’il a signé avec le Heat. Les Phoenix Suns ont enfermé Chris Paul et ont re-signé Cameron Payne. Les Lakers de Los Angeles ont ramené de nombreux vieux amis – Dwight Howard et Trevor Ariza inclus – alors qu’ils cherchent à refaire le banc. Kawhi Leonard, le meilleur agent libre de la classe de cette année, n’a toujours pas signé, mais tout indique qu’il finira par signer à nouveau avec les Clippers.

Consultez notre liste de courses de toutes les agences libres de la NBA ici. Voici cinq gagnants et trois perdants qui se sont démarqués dès le premier jour.

Gagnants des agences libres NBA 2021

chaleur de Miami

Le Heat était l’équipe la plus active le premier jour de l’agence libre. Examinons les mouvements :

Lowry est toujours l’un des meilleurs meneurs du jeu, même à 35 ans, et il donne immédiatement au Heat une autre arme de confiance aux deux extrémités du terrain. Son tir de traction devrait ajouter du jus nécessaire à l’attaque, et vous savez déjà qu’Erik Spoelstra va profondément apprécier chaque accusation. Tucker est un autre as défensif auquel ils peuvent aller dans les matchs éliminatoires les plus difficiles. Le Heat (probablement) ne sera pas balayé du premier tour cette année.

Oui, c’est beaucoup d’argent pour Robinson et Butler, mais il fallait les garder sur le long terme. La ligue attend toujours que Butler tombe après une si lourde charge de minutes, mais il était toujours excellent la saison dernière. Robinson est un tireur incroyable et les tireurs incroyables sont payés. Les Heat ont l’impression qu’ils seront à nouveau un facteur dans l’Est, même s’ils restent un cran en dessous des Bucks et des Nets.

Chicago Bulls

Les Bulls ont raté les séries éliminatoires au cours des quatre dernières saisons depuis qu’ils ont échangé Butler, mais il n’y a plus d’excuses cette année. Chicago a ressenti de la pression pour faire une série de séries éliminatoires avec Zach LaVine entrant dans la dernière année de son contrat et avec la franchise échangeant deux choix de repêchage de premier tour pour Nikola Vucevic à la mi-saison. Les Bulls avaient encore besoin d’une autre infusion de talent majeur pour avoir une chance de grimper au classement, et on dirait qu’ils en ont eu un le premier jour:

Lonzo Ball et les Chicago Bulls ont conclu un accord de 85 millions de dollars sur quatre ans dans le cadre d’un accord de signature et d’échange, selon Woj. Garrett Temple, Tomas Satoransky et un choix de deuxième ronde se rendraient à la Nouvelle-Orléans dans le cadre de l’accord, selon Shams. Alex Caruso signe avec les Bulls pour quatre ans, 37 millions de dollars, par Woj.

Ball sera immédiatement le meilleur passeur sur les Bulls. Il donne également à l’équipe un solide défenseur sur le périmètre, un tireur à trois points à haut volume et un pousseur de tempo qui aime lancer des passes profondes en transition.

Caruso apporte une défense féroce sur le ballon, ce qui sera d’une grande aide pour une équipe des Bulls qui a souvent vu ses gardes se faire rôtir à cette fin la saison dernière. Il devra prouver qu’il peut marquer après avoir marqué en moyenne seulement six points par match au cours des deux dernières saisons, mais il a atteint 40 pour cent de ses trois à faible volume l’année dernière tout en se classant également dans le 82e centile pour les tentatives de jante à sa position , par Nettoyage de la vitre.

Les Bulls ont perdu Daniel Theis contre Houston en plus de Satoransky et Temple contre la Nouvelle-Orléans, mais c’est le genre d’infusion de talent dont ils avaient besoin. Le patron du front office, Arturas Karnisovas, a pleinement marqué l’équipe.

Le compte bancaire de Chris Paul

Chris Paul avait signé 300 millions de dollars de contrats NBA avant d’entrer à nouveau en agence libre cette année à l’âge de 36 ans. Il allait toujours encaisser à nouveau après avoir aidé à diriger les Phoenix Suns dans une course inspirée vers les finales de la NBA lors de sa première saison avec l’équipe, et cela s’est produit de manière importante.

Paul signe une prolongation de quatre ans d’une valeur allant jusqu’à 120 millions de dollars. La troisième année de l’accord serait une garantie partielle, tandis que la quatrième année n’est pas garantie. Si Paul conclut l’affaire, il gagnera 30 millions de dollars par an à 40 ans.

Les revenus de carrière de Paul s’il termine ce contact seraient de 420 millions de dollars. Pas mal de travail si vous pouvez l’obtenir.

David Nwaba

Les noms des gros titres sont toujours les plus couverts par les agences libres, mais parfois les meilleures histoires proviennent des acteurs dont seuls les fans inconditionnels ont entendu parler. David Nwaba en est un exemple après avoir signé un contrat de 15 millions de dollars sur trois ans avec une option d’équipe lors de la dernière saison.

Le chemin de Nwaba vers la NBA est sauvage. Il a commencé sa carrière au niveau DII, a été transféré dans un collège, puis a trouvé un foyer à Cal Poly, une école de DI à faible majeure. Nwaba n’a pas été repêché mais s’est frayé un chemin vers une opportunité NBA dans l’équipe des Lakers G League. Après les Lakers, il a joué avec les Bulls, les Cavs et les Nets. Son mandat à Brooklyn s’est terminé avec un Achille déchiré.

Un Achille déchiré est le type de blessure qui pourrait mettre fin à la carrière NBA d’un joueur en marge de la ligue, mais cela n’a pas arrêté Nwaba. Il est revenu jouer 30 matchs pour les Rockets l’année dernière et avait l’air en pleine santé en montrant sa marque de signature de défense énergique. Les Rockets l’aimaient suffisamment pour lui donner 10 millions de dollars garantis avec le potentiel d’atteindre 15 millions de dollars. C’est de l’argent qui change la vie d’un joueur qui a dû se casser le cul pour chaque opportunité à ce stade de sa carrière.

Bravo à Nwaba pour avoir enfin conclu un accord pluriannuel et un joli sac.

Ex des Lakers

Les Lakers ont ramené beaucoup de vieux amis le premier jour du libre arbitre. Parcourons la liste :

Dwight Howard est de retour Trevor Ariza est de retour Wayne Ellington est de retour Kent Bazemore est de retour

C’est le troisième passage d’Howard avec l’équipe. Ariza n’a pas été un Laker depuis ses jours de joueur de rôle dans l’équipe qui a atteint la finale de la NBA en 2008 et a tout gagné en 2009. Ellington n’a pas fait partie de l’équipe depuis 2014-2015, qui était l’avant-dernière saison de Kobe Bryant.

Les anciens Lakers ont également eu un bon parcours en agence libre, avec Alex Caruso signant pour l’exception de niveau intermédiaire et Reggie Bullock engrangeant 30 millions de dollars.

Les perdants des agences libres de la NBA 2021

Dennis Schröder

Alors que le reste des meneurs de jeu de renom est sorti du tableau dès le premier jour, Schröder est resté sur le marché. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose, et il ne fait aucun doute que Schröder signera bientôt un contrat. Ce ne sera tout simplement pas pour les 84 millions de dollars que les Lakers lui ont offerts pendant la saison.

Schröder a d’abord pensé qu’il pourrait obtenir 100 à 120 millions de dollars sur le marché libre lorsqu’il a rejeté la grosse offre des Lakers. Au lieu de cela, il a connu une fin de saison difficile et a connu des difficultés lors de la défaite en séries éliminatoires du premier tour de LA contre les Suns. Les Lakers étaient prêts à passer à autre chose et son marché autour de la ligue était suffisamment calme pour qu’il ne soit pas signé le premier jour.

Schröder obtiendra toujours une bonne affaire, mais il ne gagne pas autant d’argent qu’il a refusé il y a quelques mois. Classez-le sous « lorsque le pari sur vous-même tourne mal ».

Le Knicks‘ plafond espace créativité

Les Knicks auraient eu autant d’espace de plafond que n’importe quelle équipe de la ligue lors de leur entrée en agence libre. J’avais l’impression que New York pourrait enfin être un mastodonte des agences libres après une course choquante vers la tête de série n ° 4 dans l’Est la saison dernière, mais ils ont fini par utiliser leur argent pour ramener la plupart de leurs propres gars.

Les Knicks ont enfermé Derrick Rose dans un contrat de 43 millions de dollars sur trois ans Nerlens Noel revient sur un contrat de 30 millions de dollars Alec Burks obtient également 30 millions de dollars sur trois ans

Chacun de ces joueurs était sous contrat l’année dernière. C’est bien qu’ils aient été récompensés pour leur contribution à une équipe gagnante, mais on dirait que les Knicks auraient pu rêver plus grand. Cela pique aussi que Reggie Bullock, un partant de l’équipe de l’an dernier, soit parti pour Dallas.

Les Knicks ont fait un grand pas en signant Evan Fournier pour un contrat de 78 millions de dollars. Il fournira certainement un coup de poing offensif qui manquait à l’équipe la saison dernière. En général, cependant, les mouvements des Knicks le premier jour de l’agence libre semblent un peu décevants.

Des équipes pressées de gagner qui ont besoin de plus de mouvements

Il y a un long chemin à parcourir pendant cette intersaison, mais certaines équipes ressentent clairement plus de pression pour gagner que d’autres. Certaines de ces équipes ont encore beaucoup de travail à faire.

Les Trail Blazers ont fait un grand pas en signant Norman Powell pour un contrat de 90 millions de dollars sur cinq ans. Powell figurait parmi les 10 meilleurs joueurs autonomes du marché, mais il était également à Portland lorsqu’ils ont perdu en séries éliminatoires contre les Nuggets sans Jamal Murray au premier tour. Damian Lillard a insisté sur le fait qu’il voulait voir les Blazers se balancer pour que les clôtures gagnent maintenant, et cela ne s’est pas encore produit. Les Pélicans doivent également renforcer la liste autour d’un Zion Williamson apparemment malheureux cette intersaison. Leur départ est discutable : perdre Lonzo fait mal, mais ils se sont rétablis en faisant venir Devonte’ Graham. Le tournage de Graham jouera bien à côté de Williamson, mais cela ressemble à un déclassement de talent dans le vide. Ils ont également dû renoncer à un choix de premier tour protégé par loterie pour éviter que Charlotte ne corresponde. La Nouvelle-Orléans a encore beaucoup de travail à faire. Les Mavericks ont connu un bon début d’agence libre en ramenant Tim Hardaway Jr. et en signant Reggie Bullock et Sterling Brown. On dirait qu’ils ont encore besoin d’un gros coup et il est difficile de voir d’où cela vient pour le moment. Quel est le plan des Raptors pour l’année prochaine ? Toronto avait un espace de plafond entrant dans l’agence libre, et la seule décision qu’ils ont prise le premier jour a été de démissionner de Gary Trent Jr. à un accord de 54 millions de dollars. Perdre Lowry, le plus grand joueur de l’histoire de la franchise, est une énorme déception. Les Raps joueront-ils pour un choix de loterie l’année prochaine ? Jouent-ils pour se faufiler dans les séries éliminatoires? Quoi qu’il en soit, l’avantage de cette liste ne semble pas particulièrement élevé.

Nous vous tiendrons au courant de chaque signature ici. Bonne agence libre.