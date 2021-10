Gagnants et perdants des Raiders dans la victoire monumentale de la semaine 6 contre les Broncos

Dans un coup de fortune, tout se présente très, très bien avec les Las Vegas Raiders.

Après une semaine de troubles dus à la démission surprise de l’entraîneur Jon Gruden, les Raiders se sont rendus à Denver et ont battu les Broncos durement, 34-24. L’offensive a gagné du terrain en gros morceaux tôt et souvent, et la défense de Las Vegas a produit une ruée vers la passe qui a gardé les Broncos en haleine tout l’après-midi, entraînant quatre revirements en cours de route.

L’entraîneur par intérim Rich Bisaccia a clairement bien préparé Las Vegas, chaque joueur des Raiders semblant distiller ses émotions en carburant turbo pour le terrain de football.

Comme toujours, certains joueurs se sont mieux comportés que d’autres. Mais en regardant les différentes performances des Raiders cette semaine, il n’y a pas de perdants (enfin, presque aucun) parmi lesquels choisir. Voici les joueurs marquants de cette semaine, répartis en attaque et en défense, dans le respect des unités spéciales de Bisaccia.

Gagnants en attaque

Derek Carr/Greg Olson

L’offensive des Raiders était le bébé de Gruden. Maintenant, le quart-arrière Derek Carr est entièrement derrière le volant. Son co-piot ? Coordinateur offensif, Greg Olson. Ensemble, ils ont produit 34 points, le plus grand total de points de Las Vegas cette saison, y compris ses deux victoires en prolongation.

Cela a commencé tôt, lorsque les Raiders ont brisé leur séquence de premiers entraînements sans but, encaissant un touché de 48 verges de Carr au receveur large Henry Ruggs III pour prendre une avance de 7-0. Et l’offensive a continué à produire de gros jeux et des gains constants tout au long du match, terminant avec 426 verges sur un incroyable 8,2 verges par jeu.

Carr a récolté 341 verges dans les airs avec deux touchés, obtenant une note de 134,4 QB. Il a bien réparti le ballon et n’a apparemment pas raté Gruden du tout. Il a même lancé un touché à un joueur qui était une réflexion après coup avant le match de dimanche.

Drake du Kenya

Le demi offensif kenyan Drake était censé être l’une des nouvelles armes de Gruden cette saison. Au lieu de cela, Drake a attendu le départ de Gruden pour monter un spectacle.

L’histoire continue

Après avoir reçu très peu de touches lors des deux matchs précédents des Raiders, Drake a marqué deux touchés dimanche, un sur une connexion habile de 31 verges avec Carr vers la fin de la première mi-temps. Le jeu a donné aux Raiders un avantage de 17-7 à la pause.

Il a également eu une course de 18 verges en seconde période qui a donné à Las Vegas un avantage de 24-7.

Le deuxième score de Drake a été établi par une belle prise et exécution par RB Josh Jacobs, et les deux ont finalement formé une formidable paire, tout comme Gruden l’avait envisagé. Tout ce qu’il a fallu, ironiquement, c’est la démission de Gruden.

Henri Ruggs III

La prise de touché de 48 verges de Ruggs pour commencer le match a donné le ton. Mais il ne s’est pas arrêté là. Il a également réussi un attrapé de 40 verges en seconde période – sur un troisième essai crucial, avec Carr faisant face à une pression intense dans la poche – qui a mis en place un TD de Jacobs, donnant aux Raiders une avance de 31-10. Ce jour-là, Ruggs a réussi trois attrapés pour 97 verges et son seul touché.

Le jeune compatriote de Ruggs au WR, Bryan Edwards, reçoit également un signe de tête cette semaine. Il a réussi son propre attrapé de 51 verges (avec une main) à la fin du quatrième quart, menant à un placement de Daniel Carlson et à un avantage des Raiders de 34-17.

Mais c’était l’un des meilleurs jeux de Ruggs. Il est le meneur de jeu que le directeur général Mike Mayock – et Gruden, bien sûr – ont dit qu’il était.

Vainqueurs en défense

Maxx Crosby

Chaque semaine, je veux mettre l’ailier défensif Maxx Crosby sur la liste des gagnants. Sa férocité, en particulier avec sa ruée vers les passes, rend la défense des Raiders aussi puissante qu’elle l’est.

Mais l’espace est limité sur ces pages, et Crosby n’avait pas enregistré de sac depuis des semaines. Contre les Broncos, cependant, Crosby a souvent trouvé son chemin vers le QB, terminant avec trois sacs, cinq coups sûrs du QB, une passe frappée et un tacle pour perte.

Suivant l’avance de Crosby, la défense a constamment dérangé le QB des Broncos Teddy Bridgewater, terminant avec un étonnant 17 coups sûrs du QB en équipe. Au total, la défense a maintenu Denver à un très respectable 5,5 verges par jeu, une grande partie de ces dégâts étant survenue après que Las Vegas ait détenu une avance de 31-10.

Salomon Thomas

Le joueur de ligne défensive Solomon Thomas a terminé à égalité en tête de l’équipe pour les coups sûrs QB avec trois, et l’un de ses coups sûrs sur Bridgewater a produit un échappé, récupéré par le secondeur Denzel Perryman. Le chiffre d’affaires de la deuxième mi-temps a conduit à la capture de 40 verges de Ruggs par Carr.

Thomas continue d’impressionner sur son chemin vers la rédemption. Il a été qualifié de « buste » en tant que troisième choix global des 49ers lors du repêchage de la NFL en 2017. Maintenant, il aide les Raiders à gagner des matchs de baseball. Et si cela ne suffisait pas, ses nouveaux coéquipiers avaient encore trois revirements à faire avec son échappé forcé dans cette grande victoire à Denver.

Brandon Facyson/Place Damion

Le demi de coin Brandon Facyson et le plaqueur défensif Damion Square sont jumelés sur la liste de cette semaine parce que chaque joueur est apparemment sorti de nulle part pour avoir un impact majeur sur le match.

En marge de l’alignement toute la saison après avoir été non repêché, Square a reçu l’appel après une blessure à DT Johnathan Hankins et en a pleinement profité, terminant avec trois coups sûrs QB et 0,5 sacs QB.

Facyson, signé par les Raiders il y a quelques semaines à peine, est entré dans le match après que CB Amik Robertson a été choisi tôt et a eu des difficultés. Robertson a probablement perdu sa place dans l’ordre hiérarchique (et est notre perdant solitaire non officiel cette semaine), avec Facyson saisissant une interception précoce sur une passe 4e et 1 de Bridgewater. Il a également eu deux ruptures de passes. Sécurités Johnathan Abram et Tre’von Moehrig sont également entrés dans l’acte de chiffre d’affaires, avec une interception tardive chacun.

Tout cela s’est soldé par une victoire mémorable pour les Raiders, qui sont maintenant à égalité en tête de l’AFC West à 4-2. Un autre cri également : la ligne offensive s’est suffisamment bien bloquée pour que Carr et Olson puissent opérer après qu’il ait semblé qu’ils étaient incapables de bloquer qui que ce soit au cours des deux dernières semaines.

Le mérite le plus important, cependant, revient à Bisaccia. L’influence de Gruden pesait sur tout ce que faisaient les Raiders. Maintenant, il est parti. Et les Raiders ont rarement été aussi beaux.