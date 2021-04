Gagnants potentiels si le transfert de Julian Nagelsmann au Bayern Munich se déroule

Au cours des derniers jours, la grande nouvelle a été l’histoire en constante évolution selon laquelle le Bayern Munich et le manager du RB Leipzig, Julian Nagelsmann, concluent un accord. Le grand obstacle est le prix de Nagelsmann et la façon dont le Bayern Munich et le RB Leipzig peuvent établir des honoraires équitables.

Indépendamment de cela, la clé sera de savoir comment Nagelsmann peut travailler avec les personnages existants du Bayern. Comme nous l’avons vu dans le passé, un nouveau manager ne valorise pas toujours les joueurs actuels sur la liste du Bayern Munich.

Dans cette série en deux parties, nous examinerons certains joueurs qui pourraient bénéficier du changement et d’autres qui pourraient vouloir commencer à chercher leur prochain arrêt.

Avec Nagelsmann favorisant généralement une formation 3-4-1-2, on ne sait pas si l’entraîneur continuera avec cet alignement ou s’adaptera à un Bayern Munich 4-2-3-1 standard. Cette décision à elle seule jouera un rôle important dans la détermination des acteurs qui s’intégreront sous le nouveau régime.

Pour les besoins de cet exercice, nous allons supposer que Nagelsmann – contrairement à Niko Kovac – aura libre cours pour changer la formation à son goût.

Gagnants potentiels

Robert Lewandowski: Cela semble facile, mais les équipes de Nagelsmann ont tendance à générer beaucoup d’occasions et Lewandowski sera l’attaquant le plus fiable et le plus talentueux avec lequel le joueur de 33 ans ait jamais travaillé. Bien sûr, le joueur vieillit, mais il devrait continuer à obtenir un excellent service quelle que soit la formation. Si Lewandowski doit travailler dans un 3-4-1-2, son partenaire de frappe sera extrêmement important … mais qui sera-ce?

Joshua Kimmich et Leon Goretzka: Ce duo gagnerait peu importe qui est le prochain manager. Si Nagelsmann exécute son 3-4-1-2, on peut supposer que Kimmich et Goretzka joueront le rôle d’un double pivot devant un arrière-trois. Compte tenu de leur expérience et de leurs performances, ce duo devrait pouvoir s’adapter très bien.

Alphonso Davies est l’un des joueurs qui bénéficiera de la mise en œuvre de son système 3-5-2 par Julian Nagelsmann.Photo d’Alexander Hassenstein / .

Alphonso Davies: Si Nagelsmann utilise son 3-4-1-2, Davies sera probablement utilisé dans un rôle similaire à Angelino – seul Davies est plus rapide et plus jeune. Cela semble être une configuration parfaite pour le Canadien, qui est toujours un ailier de métier. Une position comme celle-ci pour un joueur avec les compétences de Davies semble presque trop parfaite.

Dayot Upamecano: Le transfert d’été se glissera directement sous son nouvel entraîneur avec l’avantage de n’avoir joué que dans le système pendant quelques années.

Niklas Süle: Alors, écoutez-moi … si (et peut-être que c’est un gros «si» à ce stade) Süle décide de rester, il ne sera plus potentiellement confronté à un rôle sur le banc. Avec un back-trois, Sül-inho peut s’intégrer parfaitement dans l’une des trois positions. Dans un traditionnel 4-2-3-1, Süle aurait pu voir un avenir nuageux avec le Bayern Munich compte tenu de la signature d’Upamecano et de l’émergence de Lucas Hernandez. Cela pourrait également aider Süle que le grand homme ait joué une fois pour Nagelsmann sous Hoffenheim. Quelle que soit la nature de cette relation, elle jouera sûrement un rôle important pour déterminer si le grand gars restera dans les parages lorsque Chelsea fera signe. Quoi qu’il en soit, un changement de formation aiderait certainement Süle à prolonger son contrat.

Benjamin Pavard: Pavard ne semble pas être un arrière droit naturel et il resterait à voir si Nagelsmann le voudrait pour ce rôle. Cependant, Pavard a le désir de jouer le défenseur central et une équipe de quatre personnes composée de Pavard, Süle, Upamecano et Pavard semblerait être un casting assez solide – et permettrait plus de jours de repos pour garder ce quatuor en bonne santé. Je n’exclurais pas non plus Pavard en tant qu’arrière latéral; Je ne doute pas qu’il puisse jouer le rôle correctement. Le jeu de Pavard a été bien meilleur ces derniers temps et le Français a finalement l’air de fonctionner en pleine santé.

Tanguy Nianzou: Nianzou pourrait non seulement être le 5e défenseur central de l’équipe (ce qui donnerait absolument du temps sur le terrain avec des blessures et des exigences de repos), mais il pourrait obtenir des minutes supplémentaires dans le double pivot assis en profondeur. Si le Bayern Munich a appris quelque chose cette saison, c’est qu’il avait besoin de plus de profondeur de qualité dans l’ensemble et Nianzou pourrait aider à résoudre ce problème en étant suffisamment polyvalent pour prendre en charge des rôles de remplaçant à plusieurs postes.

Gagnants potentiels – Hors des sentiers battus

La valeur de Timo Werner pour le Bayern Munich pourrait augmenter si Julian Nagelsmann était autorisé à gérer son propre système.Photo d’Alastair Grant – Pool / .

Erling Haaland et Timo Werner: Écoutez-moi à nouveau … alors que la poursuite de l’un ou l’autre des joueurs pourrait ne pas se produire cet été, les deux joueurs pourraient être des acquisitions potentielles qui s’intégreraient parfaitement. Nous avons déjà vu Werner remporter un énorme succès dans ce système et Haaland est une génération. talent qui peut se fondre dans n’importe quel système compte tenu de ses excellents outils et compétences physiques. Dans un 4-2-3-1, certaines personnes ont du mal à imaginer comment Werner et / ou Haaland pourraient coexister avec Lewandowski. Un 3-4-1-2 devrait atténuer ces préoccupations.

Hasan «Brazzo» Salihamidzic: Brazzo a perdu quelques batailles concernant son image publique au cours des deux dernières semaines, mais il a gagné la guerre avec le départ (probable) de Flick. Maintenant, le directeur sportif a un entraîneur de 33 ans, qui – pendant au moins quelques années – sera heureux d’avoir le travail de ses rêves. Il n’y aura (probablement) aucun défi pour les déménagements de son personnel pendant un certain temps et la tension dans les bureaux et sur le banc devrait disparaître pendant un certain temps.