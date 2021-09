Gagné 10 fois plus de crédibilité sans publicité qu’avec des séances de photos pendant le soulagement de COVID: Nitin Gadkari

Nitin Gadkari a déclaré que leur objectif devrait être l’élévation de la société et de la nation, et qu’ils devraient viser à transformer le pays en une «puissance super-économique».

Le ministre de l’Union, Nitin Gakdari, a déclaré jeudi que la crédibilité et le soutien du public qu’il avait reçus du travail de secours COVID qu’il avait effectué sans aucune publicité étaient dix fois plus élevés que ce qu’il avait obtenu avec les séances de photos.

S’adressant aux jeunes lors de la cérémonie inaugurale du Conclave national annuel, Bharatiya Chhatra Sansad, M. Gadkari a déclaré : « Pendant la période COVID, j’étais à Nagpur pendant deux mois et la situation y était alarmante. Il n’y avait pas de lits d’hôpitaux disponibles, il y avait crise de ventilateurs, bipaps, ambulances, Remdesivisir, alors j’ai décidé de tout arranger. Et, vous serez surpris de savoir que j’aimais aussi quand les gens me demandaient de cliquer sur les images. Mais quand j’ai vu l’état des gens, je me suis senti mal et j’ai demandé à ne publier aucune photo.

«Le travail que nous avons fait là-bas valait environ 100 crores de roupies, ce qui n’a pas eu de renommée. Ensuite, j’ai réalisé que la crédibilité et le soutien du public que j’ai reçus en faisant cela étaient dix fois plus que ce que nous obtenons avec la publicité et les photographies », a-t-il ajouté.

Conseillant les jeunes entrant en politique, le ministre de l’Union a déclaré que leur objectif devrait être l’élévation de la société et de la nation, et qu’ils devraient viser à transformer le pays en une «puissance super-économique».

« De nouvelles personnes comme vous entreront en politique qui ne travailleront pas en tant que politiciens égocentriques pour acquérir le pouvoir et réaliser leurs ambitions, mais elles travailleront pour éradiquer la pauvreté, la faim, le chômage et pour le mieux-être des villageois, des agriculteurs et des pauvres, pour développer la nation et la transformer en une puissance super-économique », a-t-il déclaré dans son discours en visioconférence.

Gadkari a également estimé qu’il n’y avait pas de raccourci en politique et que les personnes au pouvoir devraient plutôt travailler avec une approche clairvoyante, visant à l’amélioration de la société et au développement du pays.

« Même aujourd’hui, n’empruntez pas ces raccourcis en politique. Les raccourcis vous couperont court. La personne est suprême entre la bourse et la personne. Le parti est suprême entre la personne et le parti, et la philosophie est suprême entre le parti et la philosophie, quelle que soit l’idéologie que vous suivez. Atal Bihari Vajpayee a déclaré qu’il peut y avoir des différences sur la base de l’idéologie, mais qu’il ne devrait pas y avoir de conflit à cause de cela », a-t-il déclaré.

Il a dit que malheureusement, Rajkaran (la politique du pouvoir) était lui-même considéré comme la politique en Inde, alors que la politique du pouvoir n’est qu’une activité politique qui inclut la nationalisation, le développement social et le développement économique.

Gadkari s’exprimait lors du conclave national annuel virtuel de six jours, Bharatiya Chhatra Sansad, organisé par la MIT School of Government. Il était l’invité principal de l’événement avec le ministre de l’Union Parshottam Rupala.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.