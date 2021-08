Gagner 90 % sur l’investissement en 10 minutes ? C’est maintenant réel avec TurboXBT ! Crypto nouveaux médias

in

Voici un fait rapide ; TurboXBT est l’une des plateformes de trading de nouvelle génération où vous pouvez gagner des bénéfices instantanés en quelques minutes.

Nous savons que cela peut sembler trop beau pour être vrai, cependant, notre conception du moteur de trading est construite avec les bons outils qui, lorsqu’ils sont correctement exploités, peuvent garantir un taux de gain élevé aux utilisateurs de notre plate-forme. TurboXBT est nouveau et est sur la bonne voie, cependant, il offre des opportunités uniques. Avant de plonger plus profondément dans la façon dont ce potentiel de gains énorme est possible, jetons un coup d’œil rapide à ce qu’est vraiment TurboXBT.

TurboXBT à l’honneur

TurboXBT est une plate-forme d’échange unique en son genre où les utilisateurs peuvent négocier des contrats synthétiques à court terme pour un large éventail d’actifs numériques. Alors que nous développons la plate-forme TurboXBT depuis longtemps, nous avons adapté notre algorithme au fil du temps pour refléter la façon dont les traders peuvent exploiter les changements de prix à court terme et en faire une entreprise lucrative.

La plate-forme TurboXBT vous permet de saisir des contrats UP ou DOWN à court terme en utilisant l’une de nos paires de trading prises en charge, y compris; BTC/USD, ETH/USD, AUD/CAD, AUD/CHF, CAD/CHF, EUR/USD, GBP/AUD, Brent et brut entre autres. La durée de toutes les transactions sur TurboXBT varie de 30 secondes à 15 minutes, une conception temporelle qui aide le trader à suivre les transactions en cours avec la plus grande concentration.

Chez TurboXBT, nous croyons et comprenons que le voyage de mille kilomètres commence par quelques pas. Nous comprenons qu’en tant que produit qui s’appuie sur la spéculation sur les prix, il existe des risques importants que nos utilisateurs doivent comprendre et auxquels ils doivent se préparer. Sur cette base, nous créditons tous les nouveaux utilisateurs d’une valeur de 1 000 $ en BTC dans un compte démo, et avec cela, suffisamment de pratique peut être faite pour que chacun puisse perfectionner ses stratégies de trading respectives.

TurboXBT est une plate-forme conforme à la réglementation et ses offres de produits ne sont pas disponibles pour les résidents de pays restreints comme les États-Unis, la Corée du Nord et le Soudan, entre autres. Pour les autres régions desservies, la sécurité totale des actifs et des données est garantie.

La promesse TurboXBT

La conception de TurboXBT rend la plate-forme très rapide sans compromettre l’expérience utilisateur améliorée pour tous les utilisateurs, qu’ils soient nouveaux ou expérimentés. Les bénéfices élevés et instantanés allant jusqu’à 90% en quelques minutes sont rendus possibles grâce aux incitations supplémentaires à utiliser la plate-forme, y compris absolument aucun frais, et des paiements compétitifs dans l’industrie.

La nature à court terme des contrats permet de profiter plus facilement des mouvements de prix, une possibilité qui est souvent érodée sur d’autres plateformes de trading. TurboXBT a également une disponibilité de 99,9%, ce qui donne au trader un avantage car tous les changements de prix en temps réel peuvent être exploités de manière adéquate. En plus de tout cela, vous n’auriez pas besoin d’un KYC pour démarrer votre expérience de trading, en restaurant la confiance inhérente aux systèmes de blockchain.

Notre processus d’inscription simplifié impliquant uniquement votre adresse e-mail et votre mot de passe a abaissé la barrière à l’entrée. Avec cela, pourquoi ne pas monter à bord et essayer ces fonctionnalités dès aujourd’hui.

