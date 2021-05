“Gagner à Rome 16 ans après la première fois est incroyable”

16/05/2021 à 21 h 59 CEST

.

Rafael Nadal, qui a été sacré champion des 1000 Masters à Rome ce dimanche pour la dixième fois de sa carrière, a assuré que réussir dans la capitale italienne 16 ans après la première fois, en 2005, c’est quelque chose “étonnante”.

“C’est vraiment incroyable. Je me souviens de la première fois que j’ai gagné à Rome, en 2005 en finale de cinq heures et quinze minutes contre (l’Argentine Guillermo) Coria. Aujourd’hui, 16 ans plus tard, toujours là est incroyable pour moi“A déclaré Nadal dans l’interview habituelle sur le terrain en fin de match.

«Je suis super content, je veux remercier tout le monde. Rome est sans aucun doute l’un des lieux les plus importants de ma carrière », a ajouté l’Espagnol.

Nadal a égalé les 36 titres du Masters 1000 de Djokovic en remportant 7-5, 1-6 et 6-3, lui permettant de remporter son deuxième tournoi de l’année après Barcelone.

Il a félicité Djokovic, avec qui il joue dans la plus longue rivalité de l’histoire du tennis avec 57 précédents: “Merci Nole, c’est toujours un honneur pour moi de jouer contre vous. Ce que vous faites est incroyable. Félicitations pour tout.”