“Gagner au Muro de Huy avec le maillot arc-en-ciel me rend heureux”

21/04/2021 à 17:22 CEST

Le Français Julian Alaphilippe (Deceuninck Quick Step), vainqueur pour la troisième fois du Mur de Huy dans la Flèche wallonne, était heureux d’une victoire remportée avec le maillot arc-en-ciel de champion du monde qui l’aidera à réduire la pression, et qui s’est produite contre des rivaux comme le Le slovène Primoz Roglic et l’espagnol Alejandro Valverde.

«Ce sont les jambes qui font la différence dans la montée. Ce n’était pas facile de gagner avec Roglic devant et Valverde au volant, mais j’ai pu gagner. J’avais un peu de pression car les victoires tardaient à venir, et je voulais gagner à nouveau », a déclaré le Champion du Monde, qui a gagné avec le maillot arc-en-ciel 11 ans après que l’Australien Cadel Evans l’ait fait avec le même vêtement.

“Je voulais montrer que j’étais fort mentalement. Depuis le début de la saison, je n’ai pas beaucoup gagné. Cela ne m’a pas empêché de m’amuser, mais je voulais vraiment lever les bras à nouveau. Dans une course comme celle-ci, je Je l’ai fait. Je me suis un peu poussé, il n’avait pas trop de pression non plus, mais il voulait gagner. ” Alaphilippe, 28 ans, a souligné le travail de son équipe au Mur, une fois sur place, il savait très bien “ce qu’il fallait faire”.

“L’équipe a fait un excellent travail aujourd’hui et je suis très fier d’eux. J’avais une grande confiance en mes coéquipiers et j’étais bien placé au bon moment. Mikkel Honoré m’a laissé en bas du mur dans les premières positions, et dans le fin je savais ce que je devais faire “. “Cette victoire me va très bien, surtout avec le maillot de Champion du Monde. Je suis très content”, a déclaré Alaphilippe.