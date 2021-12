« Gagner au Real Madrid est un défi pour les joueurs, les fans et les entraîneurs de la Real Sociedad »

03/12/2021 à 17:53 CET

L’entraîneur de la Société royale, Imanol Alguacil, a assuré ce vendredi que battre le Real Madrid lors du prochain match de championnat constituerait « un défi » pour l’ensemble de l’environnement txuriurdin, dans lequel il a inclus « des joueurs, des fans et des entraîneurs ».

L’huissier a fait cette réflexion lors d’une conférence de presse, à la veille du match de ce samedi contre le Real Madrid, qui, selon ce qu’il a révélé, les donostiarras ont préparé « la même » que lors de la récente rencontre de la Copa del Rey, contre la Panadería Pulido ou lors du dernier match de Liga contre l’Espanyol. « De ce côté-là, même si c’est le Real Madrid, rien ne change et on le prépare pareil », a souligné l’entraîneur d’Oriotarra. qui a rappelé qu’au fil des saisons il a été un entraîneur réaliste, il a déjà battu l’équipe blanche à plusieurs reprises. De bons résultats auxquels il espère donner une continuité car, comme il l’a commenté, « pour le travail, le succès et le bon travail » son équipe est capable de « leur rivaliser ».

Interrogé sur la façon dont le leader actuel peut être arrêté, Imanol a plaisanté en rappelant certaines déclarations de Carlo Ancellotti dans lesquelles il a déclaré que ses joueurs « font des choses qu’il ne leur a pas demandées », après quoi il a assuré que Madrid « est la meilleure équipe dans la ligue « comme » leurs chiffres et leurs joueurs le montrent. « Nous ferons notre truc », a-t-il néanmoins prévenu ci-dessous. Il a également valorisé la puissance de son rival qui, comme il l’a rappelé, « a 35 buts et une moyenne d’environ 19 tirs par match ». « Ce ne sont pas de mauvais chiffres mais nous n’avons pas perdu à domicile et avec Reale à plein régime et humilité, nous chercherons la victoire », a annoncé.

« Nous n’avons pas perdu notre joie, car lors des deux dernières défaites, de très bonnes choses ont été faites »

Il a également démenti que le Real arrive à un mauvais moment pour faire face à cet engagement car, comme il l’a expliqué, les Saint-Sébastien n’ont pas perdu « la joie », malgré leurs deux dernières défaites contre Monaco et l’Espanyol, car dans les deux jeux « de très bonnes choses ont été faites ». « Nous n’allons pas perdre la joie et la foi tant que nous continuerons à jouer comme nous l’avons été jusqu’à présent », a-t-il déclaré.

Concernant le tirage au sort du prochain tour de la Copa del Rey, dans lequel le Real affrontera Zamora, une équipe qui a éliminé les Guipuzcoans lors de la saison 06/05, Alguacil a averti que l’équipe actuelle « C’est transformer des souvenirs qui ne sont pas agréables en joies. » « En jouant comme jusqu’à présent, peu importe quel rival nous avons devant nous », c’est fini.