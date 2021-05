“Gagner avec le maillot rose est très spécial” Description

24/05/2021 à 17:13 CEST

Le colombien Egan bernal (Ineos), qui a remporté sa deuxième victoire d’étape au Giro d’Italia à Cortina d’Ampezzo, a déclaré que “gagner sous le maillot rose est très spécial”.

Ce qui devait être l’étape reine du Giro, avec 212 kilomètres entre Sacile et Cortina d’Ampezzo, a été réduit avant son départ à 153 et des quatre ports prévus, ils ont été laissés en deux. “C’est une belle victoire. Gagner avec le maillot rose est très spécial de pouvoir le porter car ce n’est pas tous les jours que l’on remporte une victoire avec ce maillot”, a-t-il déclaré. Bernal, à la fin de l’étape.

Le pilote Ineos, qui a une fois de plus montré qu’il était dans un grand moment de forme, a révélé que pour cette étape “je voulais faire quelque chose de spécial et montrer que je suis de retour”.

«L’équipe a cru en moi pendant l’étape et je voulais faire quelque chose de spécial. Ça a été dur, surtout lorsque la course est dans de mauvaises conditions météorologiques et que vous devez avoir un esprit fort. Aujourd’hui a été une journée pour souffrir et nous l’avons fait, mais je suis très content car gagner avec ce maillot est spécial », a-t-il avoué.