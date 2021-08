GAGNER! Billets pour le Dacia Magic Weekend de Batchelors Peas – talkSPORT

in

Nous nous sommes associés à Batchelors Mushy Peas – Partenaire officiel de la Super League et de la marque de pois en conserve préférée du Royaume-Uni, pour offrir à une famille chanceuse de quatre personnes la chance de gagner une expérience d’accueil à l’un des plus grands événements de la ligue de rugby de la saison et assistez au Dacia Magic Weekend à St James’ Park du 4 septembre 2021 au dimanche 5 septembre 2021 avec style !



Batchelors Peas, partenaire officiel de la Super League Betfred, produit des pois à la moelle, à la purée et au potager de qualité supérieure, chacun étant l’accompagnement parfait pour accompagner le fish and chips du jour – même en comptant pour l’un de vos cinq par jour !

Pour des recettes ins-pea-rationnelles et les meilleurs conseils sur la façon de tirer le meilleur parti des Batchelors Peas, rendez-vous sur Instagram @BatchelorsPeas où vous trouverez des recettes savoureuses, des annonces de grandes marques, d’autres compétitions de Super League et bien plus encore.

Pour découvrir plus d’informations sur Batchelors Peas, visitez: www.batchelorspeas.co.uk

