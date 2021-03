Gagner contre le brûlage des chaumes – The Financial Express

L’impact du brûlage des récoltes sur la santé publique a été bien documenté. (Image de fichier)

Par Sagnik Dey

Dans le district de Patiala au Pendjab, Kripal Singh conduit son tracteur sur le terrain noir et calciné de sa ferme. Des graines fraîches sont éparpillées dans le sol, tandis que sur cette histoire de nouveaux commencements pend la fumée dense puant ce qui l’a précédé. Comme Kripal, des milliers d’agriculteurs de l’Haryana, du Pendjab et de l’UP déblayent les chaumes de riz dans leurs champs en y mettant le feu. On estime que 12 à 15 millions de tonnes de résidus de récolte sont brûlées chaque année au Pendjab, dans l’Haryana, au Rajasthan et dans l’ouest de l’UP. La fumée du chaume est une source majeure de pollution atmosphérique dans le nord de l’Inde en octobre et novembre.

Pendant ce temps, des événements météorologiques défavorables se produisent dans la région de la capitale nationale (RCN) et lorsque le chaume est ajouté au mélange, le manque de dispersion du vent multiplie encore les effets négatifs. Le smog et la brume trop familiers qui en résultent semblent être omniprésents à Delhi-NCR et soulignent, de manière très sombre, un problème qui est resté non résolu depuis quelques années maintenant avec des conséquences délétères partout.

L’effet paralysant de la combustion des résidus de culture induit la pollution de l’air: Ce phénomène conduit les autorités à interdire temporairement les activités de construction, les fours à briques, l’utilisation de groupes électrogènes diesel et le fonctionnement régulier des écoles. Ces mesures ont un impact économique négatif qui a été aggravé par le choc induit par Covid-19.

L’impact du brûlage des récoltes sur la santé publique a été bien documenté. Selon une étude du Lancet intitulée « Impact sur la santé et l’économie de la pollution de l’air dans les États de l’Inde: étude du fardeau mondial de la maladie en 2019 », 1,67 million de décès étaient attribuables à la pollution de l’air en Inde en 2019, soit 17,8% du total morts dans le pays. La majorité de ces décès étaient dus à la pollution par les particules ambiantes et à la pollution de l’air domestique.

L’accent doit être mis sur les solutions existantes et évolutives de brûlage des résidus de culture (technologies in situ): la bonne nouvelle est qu’il existe des solutions au problème de la combustion des résidus de culture et qu’il existe en fait des solutions rapides (comme la gestion des résidus sur le terrain grâce à l’utilisation de technologies in situ) pour résoudre ce problème par rapport à d’autres sources de pollution atmosphérique. Le fait est que si le gouvernement et la société civile maintiennent le cap et s’attaquent au problème, ces pics de pollution atmosphérique et ces événements épisodiques pourraient bien appartenir au passé.

Il est également important de comprendre que la réduction de la pollution atmosphérique due au brûlage des résidus de cultures fournit l’espace et le temps nécessaires pour lutter contre les émissions d’autres sources comme l’industrie et les transports, qui nécessitent un délai plus long.

Ensuite, il y a la question de l’adhésion des parties prenantes. Au cours des mois d’octobre et de novembre, les citoyens ont fini par craindre une très mauvaise qualité de l’air. Si ce problème peut être bien traité et atténué, cela peut créer une perception publique positive selon laquelle il est possible de lutter contre la pollution atmosphérique. Actuellement, il y a un sentiment de résignation que rien ne peut être fait et avoir l’opinion publique du bon côté de cette lutte contre la pollution atmosphérique va être critique dans les années à venir.

Le gouvernement a tenté de résoudre les problèmes d’accès et de prix abordable: Le gouvernement central a également essayé d’encourager l’utilisation de techniques modernes, en particulier des techniques in situ pour résoudre le problème de la combustion des résidus de récolte. De 2018 à 2020, il a lancé un programme de 1750 crores de roupies pour soutenir les agriculteurs dans la gestion des résidus. Dans le cadre de ce programme, des machines et équipements agricoles pour la gestion in situ des résidus de récolte (tels que le système de gestion de la super paille pour les moissonneuses-batteuses, Happy Seeders, charrues à moule réversible hydrauliquement, broyeur de paille de riz, broyeur, slasher rotatif, semoir de semis zéro till et rotavateurs) reçoivent une subvention de 50% pour les agriculteurs individuels et de 80% pour la création de centres de location personnalisés. Cela a conduit à un certain niveau d’adoption de ces technologies, bien que des problèmes subsistent en ce qui concerne la disponibilité, l’utilisation efficace et l’adoption.

Ceci est confirmé par les données officielles. Selon les données disponibles du Punjab Remote Sensing Center, Ludhiana, a révélé qu’en 2019, la superficie de blé ensemencée par Happy Seeder était de 5,30 hectares lakh (13,09 acres lakh) sur la superficie totale de blé de 35,05 hectares lakh (86,82 acres lakh) au Punjab . De même, d’autres technologies in situ ont été adoptées.

Selon les données de CREAMS, IARI, il y a eu une réduction des événements d’incendie au Pendjab et dans l’Haryana de l’ordre de 15% et 31% en 2019 sur une base annuelle. Mais, en 2020, les événements d’incendie étaient légèrement plus élevés au Pendjab bien qu’il y ait eu une certaine réduction dans l’Haryana et c’est peut-être parce qu’il y a encore des problèmes liés à l’accès aux machines, à la sensibilisation au fonctionnement des machines et aux pratiques agronomiques associées, et à l’utilisation efficace des machines existantes. qui doivent être résolus de toute urgence.

Pourtant, le brûlage des chaumes pourrait être à la hausse avec l’augmentation de la population et de la demande alimentaire. Un rapport de l’ONU a souligné que la population mondiale pourrait atteindre 10 milliards d’ici 2050, ce qui, à son tour, entraînera une augmentation de la demande alimentaire. Cela nécessitera la production de plus de nourriture et l’utilisation de technologies telles que les moissonneuses-batteuses (également en raison du manque de main-d’œuvre) qui peuvent augmenter le problème de la combustion des résidus de culture et il est donc urgent d’adopter des solutions identifiées et validées telles que des solutions in situ. aborder la question de la gestion durable des résidus de culture.

La lutte contre le brûlage des résidus de culture nécessite une approche intégrée et ciblée: de toutes les sources de pollution, la question du brûlage des résidus de culture a reçu une attention politique significative et une adhésion politique. Il est important de ne pas laisser tomber la balle à ce stade. En fait, le succès sur les résidus de culture créera un élan pour concevoir des solutions efficaces pour d’autres sources de pollution atmosphérique.

L’élimination de la pratique du brûlage des chaumes et de la gestion des résidus de culture grâce à l’adoption de pratiques in situ et de stratégies de diversification des cultures aidera à éliminer la pratique répandue du brûlage des chaumes et à réduire les niveaux de pollution de l’air, contribuant ainsi positivement à la santé publique.

L’auteur est président de l’institut et professeur agrégé, Centre for Atmospheric Sciences, et coordinateur, Centre d’excellence pour la recherche sur l’air pur (CERCA), IIT Delhi

