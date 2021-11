Gagner de l’argent avec les actions américaines ? Vérifiez les règles pour le déclarer dans la déclaration de revenus et demander le crédit

Image représentative

Impôt sur le revenu sur les gains des actions américaines en Inde: Il est désormais possible pour les investisseurs vivant en Inde de détenir des actions de certaines des plus grandes sociétés cotées sur les bourses américaines. Il existe plusieurs plateformes en ligne qui facilitent l’investissement dans des actions américaines ou des fonds négociés en bourse (ETF) pour les investisseurs en Inde.

Les actions américaines offrent d’énormes opportunités de gains et c’est pourquoi l’intérêt pour les mêmes investisseurs de détail indiens a augmenté de manière significative. Investir sur les marchés boursiers américains offre également aux investisseurs indiens la possibilité de diversifier leur portefeuille national en investissant dans certaines des meilleures entreprises technologiques, pharmaceutiques, manufacturières et autres au monde.

Cependant, tout comme les retours sur investissement dans des actions nationales doivent être déclarés aux contribuables en Inde, il est également important de déclarer les gains provenant des investissements en actions américaines. Cependant, les règles sont un peu différentes. Regarde:

Les actions cotées sur le marché étranger sont considérées comme des actions non cotées en Inde. Il n’y a pas d’impôt sur les gains en capital aux États-Unis. Par conséquent, tous les gains provenant d’un investissement dans des actions américaines seront crédités sur votre compte. Vous ne pouvez donc pas demander le crédit d’impôt sur les gains en capital car les États-Unis ne prélèvent pas un tel impôt.

Cependant, en Inde, vous devez payer des impôts sur les gains en capital.

Selon Abhishek Soni, co-fondateur et PDG de Tax2win.in, les contribuables indiens doivent déclarer un tel gain sur les actions américaines comme un gain à court terme ou un gain à long terme sur des actions non cotées sur la base de la période de détention.

LIRE AUSSI | Avantages de l’investissement international et pourquoi investir dans des actions américaines d’Inde

« Si de telles actions sont vendues dans les 24 mois, elles seront déclarées comme un gain à court terme et elles seront imposées selon le taux normal de la dalle. S’il est vendu après 24 mois, il sera déclaré comme plus-value à long terme et taxé à 20 % (plus la surtaxe et la taxe sur la santé et l’éducation). Un avantage d’indexation sera disponible en cas de gains en capital à long terme », a déclaré Soni à FE Online.

Impôt sur les revenus de dividendes

Les États-Unis taxent les dividendes gagnés dans le pays au taux de 25 %.

Ainsi, par exemple, si vous gagnez 1 000 $ en dividendes, seuls 750 $ seront crédités sur votre compte après déduction de 250 $ en impôt sur les dividendes. Cependant, lors du dépôt de la déclaration de revenus en Inde, vous pouvez afficher l’intégralité du dividende (c’est-à-dire Rs 1000) après l’avoir converti en roupies et payer l’impôt sur le montant selon votre taux de dalle. Et vous pouvez également demander le crédit de 250 $ déjà payé comme impôt aux États-Unis.

Et si l’impôt était déjà payé aux États-Unis ?

Étant donné que les actions sont cotées aux États-Unis, les règles fiscales de ce pays entrent également en jeu pour les investisseurs indiens. Cependant, l’accord d’évitement de double imposition (DTAA) aide à garantir que vous n’avez pas à payer deux fois l’impôt sur le même revenu.

« Les particuliers résidents peuvent prétendre au bénéfice des impôts payés en dehors de l’Inde conformément aux dispositions de l’accord d’évitement de la double imposition. Les contribuables doivent divulguer le gain/la perte dans le RTI en conséquence », a déclaré Soni.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.