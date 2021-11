Gagner de l’argent avec Nykaa et d’autres annonces d’introduction en bourse ? Vérifiez combien d’impôt vous devez payer

Image représentative

Impôt sur le revenu sur les gains d’inscription en bourse : Plusieurs investisseurs ont gagné de l’argent grâce aux introductions en bourse cette année. Étant donné que de nombreuses introductions en bourse sont cotées en bourse, les investisseurs cherchaient à réaliser des bénéfices pour gagner de l’argent rapidement. Et, à l’exception de la cotation des actions PayTM, les investisseurs n’ont pas été très déçus par les autres introductions en bourse.

Par exemple, Nykaa IPO a fait de nombreux crorepatis. Supposons que les actions de Nykaa soient cotées à Rs 2018 chacune. Même si un investisseur avait demandé 100 actions de Nykaa à 1125 Rs chacune et vendu les actions à la cotation après attribution, il aurait gagné 2 01 800 Rs à 1 12 500 Rs = 89 300 Rs. Ce revenu est considéré comme un gain en capital selon les règles de l’impôt sur le revenu.

Existe-t-il une règle fiscale distincte pour la liste des gains provenant d’une introduction en bourse ?

Non. Il n’y a pas de règle distincte pour la liste des gains d’une introduction en bourse.

Selon Abhishek Soni, co-fondateur et PDG de Tax2win, les règles fiscales pour la cotation des gains d’une introduction en bourse sont les mêmes que les règles fiscales sur les gains/pertes en capital résultant de la vente d’actions.

« Il n’y a pas de concept distinct pour l’imposition des gains/pertes de cotation d’actions, les mêmes dispositions concernant les gains/pertes en capital sur la vente d’actions sont applicables », a déclaré Soni à FE Online.

« Si les actions attribuées lors de l’introduction en bourse sont vendues dans les 12 mois suivant leur détention, la plus-value/moins-value réalisée sera considérée comme une plus-value/moins-value à court terme et sera imposée à 15 %. Si l’investisseur vend les actions après un an, cela sera qualifié de plus-value à long terme et sera imposable à 10 % si le montant du gain dépasse Rs. 1 lakh. Gain en capital à long terme jusqu’à Rs. 1 lakh n’est pas imposable », a-t-il ajouté.

Les contribuables sont tenus de divulguer le gain/la perte de l’inscription en bourse dans leurs déclarations de revenus en conséquence.

Conformément aux règles de l’impôt sur le revenu, la moins-value à court terme peut être compensée par une plus-value à court terme/long terme. Si un contribuable n’est pas en mesure de compenser une perte en capital à court terme cette année, il peut la reporter jusqu’à 8 ans s’il produit un RTI cette année.

