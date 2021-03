Gagner de l’argent dans le métaverse

NFT. Crypto-monnaie. Qu’est-ce que le métaverse? Les actifs du «monde numérique» ont soudainement une valeur réelle. Voici ce que cela pourrait signifier pour les artistes.

La technologie blockchain a permis une nouvelle ère de propriété qui a explosé en 2021. Les jetons non fongibles (NFT) sont une toute nouvelle façon de commercialiser auprès des fans, liée à la propriété directe d’un actif de collection. C’est comme des cartes de baseball numériques avec une carte de bibliothèque qui prouve la propriété pour toujours. Dans ce cas, la « carte de propriété de la bibliothèque » est la blockchain, qui garde la trace de tous les propriétaires d’un NFT à partir du moment où il a été frappé – ou créé par le propriétaire d’origine.

Contrairement aux certificats d’authenticité, qui sont faciles à falsifier, il est impossible de falsifier la propriété des actifs NFT. Les NFT peuvent être associés à des avantages concrets. Par exemple, l’un des Kings of Leon NFT en édition limitée est livré avec un ticket en or. Ce billet en or garantit au propriétaire de la NFT des sièges au premier rang et un traitement VIP lors des futurs concerts de Kings of Leon.

Voici comment fonctionne le marché des NFT d’occasion. Le propriétaire d’origine peut choisir de transférer ses droits sur les concessions «golden ticket» à une autre personne en vendant le NFT. Ces NFT «golden ticket» se sont vendus à environ 160 000 $. Mais il pourrait rapporter beaucoup plus sur le marché secondaire si le propriétaire d’origine décidait de le vendre à un autre fan.

Qu’est-ce que le métaverse?

Le métaverse est le terme utilisé pour désigner ces transactions numériques. Mais cela explosera à mesure que les fournisseurs de jeux plus traditionnels commenceront à explorer des options avec la technologie blockchain. Atari (oui, celle-là) est l’une de ces entreprises, dans l’espoir de stimuler son retour avec de nouvelles technologies.

En collaboration avec Bondly, Atari prévoit de publier une collection de NFT dédiés. Le communiqué couvrira «les jeux, la musique et d’autres domaines», indique le communiqué de presse. Les marques de jeux NFT de Bondly incluent PolkaPets et BCCG, qui ont réalisé un chiffre d’affaires de 4 millions de dollars au cours des trois premiers mois.

«L’objectif sera ensuite de déployer la plate-forme de jeu Atari Metaverse qui combinera les meilleurs aspects des propriétés de jeu héritées et les créateurs de divertissement les plus actuels dans la musique et les jeux, en utilisant les objets de collection numériques et les NFT comme composant central de toute l’expérience Metaverse », Selon Atari.

Pour traduire ce discours d’entreprise, Atari souhaite créer un concurrent Fortnite et une plate-forme permettant aux artistes d’engager les fans. «Les artistes musicaux, les stars du sport et tous les créateurs peuvent engager les fans de manière nouvelle et unique. Les créateurs peuvent créer leurs propres NFT en métaverse et les distribuer aux fans, qui deviennent alors des laissez-passer d’accès à de nouvelles expériences superfan. »

Ce mot-clé là – expériences superfan – est le potentiel marketing des NFT. C’est encore une technologie naissante, comme en témoignent les problèmes rencontrés par les fans de Kings of Leon lors de la vente aux enchères de leurs NFT. Atari a lancé sa propre crypto-monnaie, Atari Token, pour lancer son expérience de métaverse. Pensez-y comme les V-Bucks de Fortnite, mais avec une valeur réelle au-delà de doubler les poches d’Epic Games.

Quelles sont les nouvelles expériences?

La première apparition du mot «métaverse» se trouve dans le livre de Neal Stephenson en 1992, Snow Crash. Il définit un métaverse comme une simulation virtuelle où les gens peuvent interagir ensemble. Internet en lui-même est le métaverse de la vie réelle. Mais des expériences plus petites surgissent pour ramener les expériences sociales au métaverse.

Vous êtes-vous déjà demandé quel morceau votre DJ préféré mixait sur son plateau numérique avant de le mettre en ligne? EarBuds est une application conçue pour répondre à cette question. Jason Fox, PDG et ancien joueur de la NFL, dit qu’il ramène le social au streaming musical.

«Écouter et découvrir de nouvelles musiques a toujours été une activité sociale, mais avec le streaming, c’est devenu davantage une expérience personnelle souvent guidée par un algorithme. Avec EarBuds, nous faisons à nouveau de la musique une expérience sociale », a déclaré Fox à Forbes.

Avec l’application, n’importe qui peut connecter son compte Apple Music ou Spotify payant et diffuser à d’autres utilisateurs sa musique en temps réel. Si vous êtes vieux (comme moi) et que vous avez Internet avant 2010, vous vous souviendrez peut-être de Last.fm et de scrobbling. EarBuds est une version moderne de cette ancienne plate-forme – conçue pour s’intégrer dans l’économie métaverse.

Toutes ces nouvelles opportunités offrent aux artistes et aux musiciens de nouvelles opportunités de revenus.

Certains pourraient éventuellement conduire l’avenir de l’industrie de la musique dans des directions entièrement nouvelles. Dans le même temps, d’autres peuvent sombrer dans l’obscurité en tant que «mode» de 2021. Ce qui est indéniable, c’est que le métaverse est là – et il évolue aussi vite que nous le comprenons.