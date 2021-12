Gagner en efficacité : l’entreprise SaaS sera plus importante en 2022

Portrait de Neelesh Kripalani

Par Neelesh Kripalani

Enterprise SaaS est adopté par un nombre croissant d’entreprises. De telles applications offrent une alternative intéressante à l’installation de logiciels d’entreprise classiques qui nécessitent la construction du serveur, l’installation du programme et sa configuration. Ainsi, les solutions SaaS offrent le meilleur moyen de réduire les coûts et d’augmenter les chances de réussite des projets. C’est pourquoi plusieurs entreprises préfèrent gérer les processus métier critiques dans un environnement à la demande. Jetons un coup d’œil à certains des principaux avantages et défis du SaaS d’entreprise.

Principaux avantages du SaaS d’entreprise :

Coûts réduits : les fournisseurs de SaaS facturent mensuellement, ce qui élimine les gros investissements initiaux. Les dépenses de maintenance sont également moindres puisque le fournisseur SaaS maintient l’environnement et le distribue à tous les clients.

Évolutivité et accessibilité : les solutions SaaS résident dans des environnements cloud qui sont évolutifs et ont des intégrations avec d’autres offres SaaS. De plus, vous bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour faire évoluer votre utilisation SaaS vers le haut et vers le bas en fonction de besoins spécifiques.

Niveaux de service garantis : contrairement aux logiciels traditionnels, le SaaS donne à l’utilisateur une garantie sur le bon fonctionnement du service. De plus, le SaaS prend en charge les sauvegardes automatisées sans intervention de l’utilisateur, garantissant ainsi l’intégrité des données.

Haute adoptabilité : les solutions SaaS sont fournies via le Web et nécessitent un apprentissage minimum pour les employés, ce qui entraîne une adoption rapide par la main-d’œuvre.

Mises à jour plus rapides : les coûts et les efforts associés aux mises à niveau et aux nouvelles versions sont inférieurs au modèle traditionnel dans lequel vous êtes poussé à acheter un package de mise à niveau et à l’installer.

Malgré les nombreux avantages offerts par le SaaS d’entreprise, la voie des résultats a été pavée de quelques défis. Voici quelques-uns des défis à considérer :

Visibilité limitée : l’un des plus grands défis est le manque de compréhension de ce dont chaque application est capable et de la manière dont elle est exactement utilisée. Par exemple, une grande organisation a souvent des quantités infinies d’outils SaaS dans sa pile technologique. Ainsi, deux équipes peuvent utiliser deux applications SaaS de gestion des dépenses ou de gestion de projet différentes avec des fonctionnalités similaires, payant ainsi deux fois les mêmes fonctionnalités.

Planification et budgétisation complexes : les organisations peuvent dépenser plus que nécessaire pour leurs applications SaaS en raison des redondances et des outils abandonnés qui sont renouvelés automatiquement. Il doit y avoir une planification et une budgétisation approfondies afin de tirer le meilleur parti de votre investissement SaaS.

Sécurité : la surface d’attaque des réseaux d’entreprise a augmenté avec le travail à distance. Le modèle SaaS donne à de nombreux utilisateurs la liberté d’accéder aux applications à tout moment au sein de l’organisation. Les outils SaaS abritent une tonne d’informations, notamment financières. Ainsi, la facilité d’envoyer des données d’entreprise dans le cloud peut être un problème potentiel de sécurité des données. Des politiques claires doivent être mises en place afin d’assurer la sécurité des données sensibles.

Problèmes de compatibilité avec les applications existantes : si vous travaillez sur l’intégration de votre système CRM existant avec Salesforce pour faciliter l’accès aux informations dans différents départements, vous rencontrerez des défis car les deux outils ont été conçus indépendamment. Cela nécessite que vous passiez un certain temps à résoudre les problèmes.

Dans l’ensemble, les récompenses associées au SaaS sont nombreuses. Des fonctionnalités telles que des mises à niveau faciles, des coûts réduits et une meilleure évolutivité sont quelques-unes des principales raisons pour lesquelles les applications SaaS sont adoptées par un nombre croissant d’entreprises sous une forme ou une autre. À mesure que les options continuent de s’étendre, cette adoption devrait encore augmenter en 2022 et au-delà.

L’auteur est directeur de la technologie, Clover Infotech

