“Gagner était important, mais ne pas tomber était plus important”

11/07/2021 à 19:13 CEST

.

L’Espagnol Alejandro Valverde Il a regretté de ne pas avoir pu remporter la victoire du Tour de France, où il était deuxième après l’Américain Sepp s’embrasse, et a affirmé qu’il ne risquait pas plus dans la descente car “gagner était important, mais ne pas tomber était encore plus important”.

“Aujourd’hui j’avais un peu plus de liberté, on pouvait partir en courant et c’est ce que j’ai fait. Une fois là-bas, il fallait essayer de gagner, même si c’est toujours difficile de finir une échappée comme ça. La deuxième place c’est bien, mais il aurait mieux valu gagner », a déclaré le coureur Movistar, le plus âgé à 41 ans à décrocher une deuxième place sur une étape.

Valverde a noté qu’il était incapable de suivre l’attaque de Kuss dans la montée vers Beixalis et que l’Américain, qui vit en Andorre, connaissait mieux le terrain.

“Cela a été difficile de couper ces 15 ou 20 secondes. Il connaît Beixalis par cœur, à la fois en haut et en bas et il l’a parfaitement fait”, a-t-il déclaré.

“J’ai eu des problèmes dans quelques virages au début et je me suis dit qu’il est important de gagner, mais surtout de ne pas tomber. Dans une descente comme celle-ci, vous pouvez faire beaucoup de dégâts”, a-t-il ajouté.

Valverde était content que son partenaire Enric Mas Il entrera avec les meilleurs et a assuré qu’il a encore toutes les Pyrénées devant pour récupérer plus de temps.

“Je pense qu’en tant qu’équipe nous nous débrouillons bien, au-delà de la malchance avec faire habituellement et sa chute le premier jour », a-t-il déclaré.

“Personnellement, nous devons être heureux jusqu’à présent. C’était dommage de devoir m’arrêter à ce stade où je m’échappais avec près de 4 minutes et j’étais gelé”, a-t-il déclaré.

Le cycliste, qui envisage de participer aux Jeux de Tokyo, a assuré qu’il entendait continuer à se battre : “Nous continuerons à nous battre jusqu’au bout, toute l’équipe, pour donner de la joie.”