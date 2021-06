“Gagner la Ligue aux Palau serait le meilleur adieu”

29/06/2021 à 21:26 CEST

Le FC Barcelone jouera la ligue à une carte ce mercredi contre Levante UD à 20h00 au Palau (Barça TV, Barça TV + et Teledeporte) après avoir gagné à Valence lors du deuxième match 3-4.

Ce sera le dernier match pour l’équipe d’entraîneurs dirigée par Andreu Plaza et Miguel Andrés, ainsi que les joueurs Aicardo, Ximbinha, Daniel Shiraishi et un Joselito qui partiront en prêt au Real Betis Futsal.

Par conséquent, Aicardo dira au revoir aux Palaos. “Ce sera spécial, car après neuf saisons, c’est mon dernier match ici et j’espère que ce sera avec le titre. Ce sera compliqué, mais si nous sommes impliqués dans le jeu comme l’autre jour et cette fois avec les supporters en faveur qui nous portent toujours à la volée, nous aurons beaucoup de bétail », a insisté l’homme de Cadix.

“Je suis très calme, même si, bien sûr, cela me rend triste de dire au revoir aux fans après neuf ans au cours desquels ils m’ont toujours très bien traité, mais ce sont des choses du sport. Ce sont des étapes et la mienne ici s’est terminée par ‘ hache’ ou par ‘ bé ‘, mais je suis très content de ce que j’ai réalisé. J’ai 20 titres et j’espère qu’on gagnera le numéro 21″, a déclaré le futur joueur de Verdiblanco.

“Gagner le championnat aux Palaos serait le meilleur adieu possible. Je sais déjà ce que c’est que de gagner deux championnats ici aux Palaos, mais le troisième et plus sachant que je pars serait spécial. Je travaille toujours pour aider l’équipe. Je me sens bien et à part le personnel, le collectif c’est avant tout et j’espère qu’on soulèvera la ligue, c’est ce que nous voulons tous”, a ajouté Aicardo.

Adolfo est un joueur fondamental pour le Barça

| FCB

L’un des joueurs les plus réguliers de l’équipe est Adolfo. “Après la défaite du premier match, nous avons forcé le troisième, qui était le seul objectif, amener le dernier match ici aux Palaos. Au final, c’est ce pour quoi nous avons travaillé dans la ligue régulière, être le plus haut possible et gagner le facteur piste dans le cas d’un troisième match. Et nous allons risquer nos vies ici avec notre peuple, avec les Palaos à éclater, ce qui pour nous est fondamental », a expliqué le Colombien.

“Le facteur indice est très important. Maintenant, surtout avec le public, il y a longtemps et ici les “Dracs” sont pour nous le joueur numéro six, ils nous emmènent dans les moments délicats, qui durent de nombreuses minutes, car tout est très égal et Levante est un équipe très difficile. Et dans ces moments de ralentissement, ils nous donnent l’élan dont nous avons besoin pour aller de l’avant », a déclaré l’international espagnol.

“Favoritisme ? Je pense que c’est quelque chose que nous devons gagner sur le terrain, en 40×20. Dès la première minute, nous devons montrer que nous voulons ce championnat, que nous ne voulons pas le laisser s’échapper et que nous voulons l’avoir ici à côté du nôtre », a-t-il ajouté Adolfo Fernández.