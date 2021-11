Gagner le derby, la meilleure médecine

11/06/2021 à 21h00 CET

.

Le derby de Séville transcende le fait de gagner un match de football et dimanche à Benito Villamarín ne le sera pas moins entre le Betis et Séville, des équipes qui arrivent bien placées en Liga mais ont subi une grande déception cette semaine lors de leurs matches européens, au cours desquels à la fois ont perdu et ils ont laissé de mauvais sentiments avec leur jeu.

L’équipe verdiblanco a fait une belle promenade dans les deux compétitions dans lesquelles elle est désormais immergée, mais dimanche dernier, lors de la douzième journée du tournoi national, elle a donné une mauvaise impression sur le terrain de l’Atlético de Madrid et perdu par un retentissant 3-0, même si ce jeudi c’était peut-être pire et est tombé en Allemagne en Ligue Europa contre Bayer Leverkusen 4-0, au freinage sec en quatre journées avec un bilan désastreux de sept buts contre et aucun en faveur.

Ceux de Manuel Pellegrini, arrivé d’Allemagne à Séville aux premières heures de vendredi après-midi, n’ont travaillé que pour le derby de samedi, même si le sélectionneur chilien peut compter sur la quasi-totalité de l’effectif, puisqu’illes pertes ne sont que celles de deux blessés, l’arrière droit sénégalais Youssouf Sabaly et le milieu de terrain Víctor Camarasa.

Pellegrini, qui a réservé Nabil Fekir contre l’Atlético de Madrid en raison de la possibilité qu’il verrait son cinquième jaune et ne pourrait pas jouer le derby, l’a utilisé jeudi contre Leverkusen et a été expulsé dans les derniers instants, ce qui cela ne l’empêchera pas d’être titulaire permanent contre Séville.

Pour ce match, dans lequel ceux du quartier d’Héliópolis pourraient, en cas de victoire, à égalité de points avec son éternel rival, Pellegrini, qui fait de nombreuses rotations entre un match et un autre, a la possibilité d’utiliser son onze le plus reconnaissable, donc son compatriote Claudio Bravo reviendrait au but après s’être reposé en Allemagne et il laisserait le Portugais Rui Silva en remplacement.

Le central argentin Germán Pezzella, le milieu de terrain Sergio Canales, l’ailier Rodri Sánchez ou l’attaquant brésilien Willian José, qui n’étaient pas titulaires jeudi, pourraient également revenir, tandis que le couple au milieu de terrain serait le même qui a commencé le match à Leverkusen, celui formé par l’Argentin Guido Rodríguez et le Brésilien William Carvalho.

Avant eux, Séville, troisième du classement, à un point du leader, la Real Sociedad, voyagera depuis le quartier de Nervión. après avoir clairement dépassé Osasuna samedi dernier (2-0), bien que trois jours plus tard, également au stade Ramón Sánchez-Pizjuán, il a subi l’une des grandes déceptions de la saison.

Défaite 1-2 de mardi contre Lille Le Français complique la qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, qu’il réalisera mathématiquement s’il remporte les deux matchs restants de cette phase de poules.

L’équipe de Julen Lopetegui, avec deux jours de repos de plus que son rival sévillan, oublie désormais les « Champions » pour chercher des points en Liga, une compétition dans laquelle en tant que visiteur, il a montré un jeu beaucoup moins brillant qu’à la maison.

L’entraîneur de Gipuzkoan, dans le match européen, en plus de la défaite, rencontré la blessure du capitaine de l’équipe, Jesús Navas, l’un de ceux fixés dans ses approches mais qui doit maintenant être absent pendant environ huit semaines en raison d’une blessure au grand droit antérieur au quadriceps droit.

Sa place à Villamarín sera occupée par l’international argentin Gonzalo Montiel, tandis que son compatriote Alejandro ‘Papu’ Gómez, absent ces dernières semaines pour cause de blessure, a déjà travaillé avec le groupe ces derniers jours et pourrait avoir des minutes contre le Betis.

Un autre qui est bas est l’attaquant marocain Youssef En-Nesyri, qui a joué quelque chose lors des deux derniers matchs -Osasuna et Lille- après avoir surmonté une maladie musculaire mais a rechuté de la blessure et ce samedi il n’a pas pu s’entraîner, comme Lopetegui lui-même l’a annoncé, donc la pointe de l’attaque reviendra à occuper Rafa Mir.

– Alignements probables :

Séville : Lier; Montiel, Koundé, Diego Carlos, Acuña ; Fernando, Joan Jordan; Suso, Rakitic, Ocampos ; et Rafa Mir.

Bétis : Claudio Bravo ; Bellerín, Pezzella, Víctor Ruiz, Miranda ; Guido Rodriguez, William Carvalho ; Rodri, Fekir, Canales ; et Willian José.

Arbitre: Antonio Miguel Mateu Lahoz (Comité Valencien).

Stade: Benito Villamarin.

Heure: 21h00 (CET) (20h00 GMT).