Gagner le GOP en 2022 signifierait que «le parti de Trump n’est pas mort et enterré» .

Sénateur Lindsey Graham (R-SC) a pris la parole vendredi lors de la conférence Road to Majority de la Faith and Freedom Coalition et a déclaré que les enjeux des mi-mandats 2022 ne pourraient pas être plus élevés pour le GOP.

Il a averti le public que si les démocrates gagnaient en 2022 et 2024, les démocrates « aboliraient le collège électoral » et rempliraient le tribunal et feraient des États de DC et de Porto Rico.

“Gagner en 2022 est la seule option disponible pour le conservatisme”, a poursuivi Graham.

Si nous gagnons en 2022, cela signifie que le parti de Trump n’est pas mort et enterré, il est toujours vivant. Cela signifie que nous avons empêché le programme le plus radical de l’histoire de l’humanité de sortir de la Chambre. Si nous pouvons décrocher un siège au Sénat, cela signifie que nous aurons notre mot à dire sur les juges qu’ils choisissent et bien d’autres choses.

Le républicain de Caroline du Sud a également déclaré que si les républicains reprenaient le Sénat, il serait le président du comité du budget au lieu de Bernie Sanders.

Graham, qui a été incroyablement critique envers Trump lors des élections de 2016, était l’un de ses alliés les plus virulents au Congrès. Il a prononcé un discours très émouvant dans la nuit du 6 janvier, déclarant « comptez-moi de côté ! », mais il a depuis lors fait tapis sur Trump comme l’avenir du parti républicain.

