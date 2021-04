« Gagner le titre avec le Celtic, c’est comme gagner une course aux œufs! »

Sécuriser le football européen avec Crystal Palace est une plus grande réussite que de remporter le titre de Premier League écossaise avec le Celtic.

C’est le point de vue du co-animateur de talkSPORT, Jason Cundy, qui a déclaré de manière sensationnelle que diriger les Bhoys vers le titre était comme « gagner une course aux œufs ».

Howe est sur le point de décrocher le poste celtique

Les commentaires de Cundy interviennent après l’annonce de la nouvelle qu’Eddie Howe était sur le point d’atterrir sur la sellette de Parkhead après avoir eu des entretiens avec le Celtic à Londres jeudi.

Le joueur de 43 ans, qui a quitté Bournemouth l’année dernière après avoir été relégué au championnat, devrait succéder à Neil Lennon à Glasgow.

Parlant des options de gestion de Howe, Cundy a déclaré: «Je pense que le club dont il a besoin est Palace. Pour lui personnellement, je pense que c’est un meilleur travail.

«Où allez-vous du Celtic? Nommez le manager qui est parti du Celtic pour gérer un grand club?

La recherche du successeur permanent de Lennon bat son plein

«Brendan [Rodgers] est allé à Leicester et a fait un travail fabuleux, mais où vont-ils après cela?

«Crystal Palace est un beau projet, gagner au Celtic, c’est comme gagner une course aux œufs.

« Si vous faites entrer Palace dans le football européen, c’est une plus grande réussite que de remporter le titre avec le Celtic. »

Howe a fait des miracles à Bournemouth, faisant passer le club de la côte sud de l’oubli de la Ligue 2 à la Premier League en deux périodes.

Je dois dire qu’après mon cri à Bournmouth et après avoir vu ce que Gerrard a fait en Ecosse, je ne suis pas d’accord avec cela, le Celtic et les Rangers sont énormes et les fans du monde entier, je ne savais pas à quel point ils étaient grands, Rodgers est passé de Liverpool au Celtic Je ne suis pas allé au palais, https://t.co/EKuqfHYLws – Jamie Ohara (@ Mrjamieohara1) 1er avril 2021

Et Jamie O’Hara n’était pas d’accord avec l’animateur de talkSPORT, écrivant sur les réseaux sociaux: «Je dois dire qu’après mon cri à Bournmouth et après avoir vu ce que Gerrard a fait en Écosse, je ne suis pas d’accord avec cela, le Celtic et les Rangers sont énormes et les fans du monde entier je Je n’avais pas réalisé à quel point ils étaient grands, Rodgers est passé de Liverpool au Celtic, il ne serait pas allé au palais.

Les Hoops recherchent un nouveau patron depuis la démission de Lennon en février, avant que les rivaux de Old Firm, les Rangers, ne les arrêtent pour remporter un 10e titre consécutif en Premiership écossais.