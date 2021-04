04/04/2021 à 17:29 CEST

.

danois Kasper vert, de l’équipe Deceuninck Quick Step, a considéré sa victoire contre Mathieu Van der Poel lors du 105e Tour des Flandres comme « quelque chose d’incroyable » après avoir partagé une pause avec le Néerlandais qui a décidé de sprinter.

« Gagner le Tour des Flandres est incroyable. Rolf Sorensen m’a donné de bons conseils après avoir remporté l’E3 Harelbeke et cela m’a beaucoup aidé. Cela a été une saison de classiques incroyable et je suis très heureux de terminer comme ça », a déclaré le vainqueur au but d’Audenarde.

Le champion du Danemark, âgé de 26 ans, était l’un des protagonistes de l’époque lorsqu’il s’agissait de sélectionner le groupe final et était implacable lorsqu’il s’agissait de résoudre pour la vitesse contre le champion en titre, Van der Poel.

«Je me sentais bien dans les derniers kilomètres et j’ai décidé de faire confiance à mon sprint. En entamant le dernier kilomètre, j’ai entendu dire que nous avions encore plus de 30 secondes d’avance, j’ai donc décidé de rester et de jouer dans la dernière ligne droite et d’attendre le C’était une course très difficile et nous allions tous les deux à la limite », a-t-il expliqué.

Ce fut un triomphe travaillé en équipe du début à la fin, dans lequel Asgreen il a mis les galons de l’entraînement quand le champion du monde Julian Alaphilippe Il était décroché du groupe des favoris.

« Le plan était de commencer à sauter après la deuxième étape au Kwaremont, et nous l’avons fait. L’équipe a fait une course parfaite toute la journée. Les coéquipiers ont été incroyables et je leur en suis très reconnaissant. Aussi de la voiture Tom Steels et Wilfried Peeters. ont très bien géré une carrière qu’ils connaissent en détail », a-t-il déclaré.